Tendances Première : Alimentation : comment déconstruire les stéréotypes dans nos assiettes ? sur Auvio

LES TRIBUS : Fictions d'hier, Sciences d'aujourd'hui : La Terraformation

En filigrane dans la série de films Alien, la Terraformation, l'idée de transformer une planète et de la rendre habitable pour l'humain. Dans les années 1990, le projet de terraformation de Mars a connu une véritable ferveur intellectuelle. Où en est-on aujourd'hui, alors que les missions sur la planète rouge se multiplient ? Quel serait le meilleur scénario ? Et s'agit-il d'un scénario de film ou de la réalité ? Destination : Mars dans ce 7ème épisode de « Fictions d'Hier - Sciences d'aujourd'hui », un feuilleton réalisé par Véronique Thyberghien et Cédric Vanstraelen, une co-production La Première et We Tell Stories.



LE DOSSIER : Alimentation : comment déconstruire les stéréotypes dans nos assiettes ?

Depuis votre enfance, vous faites des cures d'huile de foie de morue pour consolider vos os ? Vous fuyez les œufs de peur d'avoir du cholestérol ? Le matin, vous buvez d'impressionnantes quantités de jus d'orange pour faire le plein de vitamines C ? Bravo c'est important de prendre soin de son corps... mais toutes ces croyances sur l'alimentation sont-elles vraies ? Sur quoi se fondent-elles ? Nicolas Paquot, nutritionniste et professeur de Clinique à la Faculté de Médecine de l'ULiège, Yvan Larondelle, professeur à la faculté des bioingénieurs à UCLouvain et Pierre Leclerq, historien de l'alimentation viennent vous aider à démêler le vrai du faux !



NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : Cinéma en plein air à Bruxelles !

Au cœur de Tour & Taxis, une expo photo, qui propose également un cinéma en plein air de 150 places. Mama Mia, Bohemian Rhapsody, Parasite, vous trouverez un large choix de films déjà cultes pour divertir vos soirées d'été. Sara Carmen Velasco coordinatrice de l'évènement vient nous parler de cette expérience cinématographique.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première