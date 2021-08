Tendances Première : Coliving : Vivre en communauté aujourd'hui ! sur Auvio

LES TRIBUS : Littérature Jeunesse : Quand on voyage avec Thierry Magnier, on n'en sort pas indemne

Deborah Danblon, notre chroniqueuse Littérature Jeunesse nous propose une sélection de livres édités par Thierry Magnier qui questionnent les racines, les voyages, les liens familiaux et la résistance ! Sarah Turoche-Dromery - Au bord de la terre - Éditions Thierry Magnier et Marie Sellier- Willy - Éditions Thierry Magnier



LE DOSSIER : Coliving : Vivre en communauté aujourd'hui !



Le coliving est à l'habitation, ce que le coworking est au travail : un nouveau modèle de vie en communauté ! A la base, beaucoup de jeunes (étudiants ou jeunes travailleurs) se tournent vers ce mode de partage d'une résidence pour des raisons économiques mais une autre dimension apparaît aussi : le sentiment d'appartenance sociale plus grand. Et ce mode d'hébergement a le vent en poupe : d'abord présent à Bruxelles, il commence à se développer aussi en Wallonie. Quel est l'intérêt de vivre en coliving ? Est-ce accessible à toutes les bourses ? Comment rechercher des logements de ce type ? Qui choisit de vivre en coliving ? Uniquement des jeunes ? Existe-t-il des biens en coliving accessibles à des personnes à mobilité réduite ? Comment le coliving est-il encadré juridiquement ? On en parle avec Kathleen Wuyard, journaliste Magazine Sirop le Mag, Amaury Michiels, cofondateur d'IKoab et Cerise Vandenkerckhove, coordinatrice de de la société Singa.



NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : Les Apéros du vendredi :Le Kéfir, eau vertueuse, source de probiotiques !

Boisson sans sucre, sans alcool, rafraîchissante, naturellement pétillante et source de probiotiques, le Kéfir de fruit a fait son apparition dans notre alimentation assez récemment, bien qu'il soit consommé dans certaines régions depuis la haute Antiquité. Découverte avec Adrien Lagneaux pour Eau vertueuse Kefir.

