Tendances Première : L'arbre peut-il guérir la Terre ? sur Auvio

LES TRIBUS : L'intelligence au service du foot !

Le 11 juillet dernier, l'Italie remportait face à l'Angleterre, la Finale de l'Euro de Football 2020, au stade de Wembley à Londres. Une petite équipe donc, gagnante de ce championnat ! Bruno Humbeeck, notre psychopédagogue se propose de décrypter les intelligences mises en mouvement par ce sport d'équipe !

LE DOSSIER : L'arbre peut-il guérir la Terre ?



L'asbl "Terre et conscience" propose depuis avril de cette année un cycle d'information, d'ateliers et d'expériences autour de l'arbre.

Un cycle qui prend une dimension toute particulière au vu des dernières catastrophes naturelles.

Réchauffement climatique, crise de la biodiversité, inondations, crise sanitaire : que peut-nous apporter un regard nouveau sur les arbres ?

De plus en plus de personnes liées aux soins et à la santé au sens large se tournent vers les forêts, source de vie.





NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : Des QR Codes à l'Abbaye de Villers-la-Ville

Nouvel outil pour découvrir la célèbre Abbaye de Villers-la-Ville, une application QR Code qui vous ouvre les possibles d'une visite augmentée et vous donne accès à l'histoire séculaire de ce site exceptionnel de Wallonie.

Focus aussi sur les événements et activités proposés au cœur des ruines, tout au long de l'été et à la rentrée, avec Cédric Delcour directeur de l'Abbaye.

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT Émission Tendances Première