Tendances Première : La fermentation en cuisine, une tendance de plus en plus répandue. (Nouvelle diffusion) sur Auvio

LES TRIBUS : L'appel du large en livres jeunesse !

Michel Torrekens, journaliste au Ligueur des parents nous a concocté une sélection de livres en littérature jeunesse pour s'évader, prendre le large, avoir un goût de vacances...des livres à mettre dans ses bagages si on a la chance de partir !

LE DOSSIER : La fermentation en cuisine, une tendance de plus en plus répandue. (Nouvelle diffusion)



C'est simple, responsable et bon pour la santé ! « Une consommation régulière fait l'effet d'une bombe d'énergie", appuie le chef doublement étoilé de "L'Air du temps", Sang-Hoon Degeimbre qui sera notre invité, ainsi que Dorothée Goffin co-fondatrice de Smart Gastronomy Lab, et Directrice GxABT-Université de Liège qui propose une formation en ligne sur la fermentation en cuisine.

www.smartgastronomy.be

NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : Le festin forain à la Citadelle de Namur

Trois compagnies de théâtre forain étaient censées fêter leur anniversaire ensemble en 2020 mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Les Baladins du miroir, les ArTpenteurs (Suisse) et les Bonimenteurs fêteront donc respectivement leurs 40, 20 et 20 ans avec une année de retard. Toute cette semaine, seront proposés au public rencontres et musiques, balançoires et jeux de plein air, scènes de tréteaux, cabinets de curiosité¿ et grands boniments avec un spectacle chaque soir.

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT Émission Tendances Première