Tendances Première : Les nouveaux pères ! sur Auvio

LES TRIBUS : Les Rebonds inspirants d'Ann Vandenplas? : Caroline et Benoît, de l'événementiel au camping !

Durant tout l'été, Ann Vandenplas, comédienne, chanteuse, chroniqueuse, instagrameuse, nous inspire avec ses «?Rebonds inspirants?». Chaque mardi, Ann nous emmène à la rencontre de ces personnes qui ont choisi de rebondir durant la crise sanitaire, et qui en profitent pour changer d'activité professionnelle, pour se tourner vers une activité bénévole, pour réinventer leur métier... et être ainsi plus en phase avec leurs propres valeurs?!

Ce mardi, Ann nous propose de rencontrer un couple, Caroline Desmecht et Benoît Balasse.

Nos deux amoureux se sont rencontrés à Bruxelles peu avant le tout premier confinement. Tous les deux menaient des carrières bien chargées dans l'événementiel, stoppées net bien évidement par la pandémie, avec à la clef, plein de doutes sur la suite de leur avenir professionnel !

Un coup de cœur plus tard pour un camping à reprendre, le domaine d'Haulmé, dans les Ardennes françaises, on retrouve Caroline et Benoit, jeunes exploitants d'un camping qui propose des hébergements insolites !

https://www.domainedhaulme.fr/





LE DOSSIER : Les nouveaux pères !



En juillet dernier, ils étaient près de 18.000 parents à avoir signé la pétition de la Ligue des familles pour demander un congé de paternité de 15 semaines et pas de 15 jours comme c'est actuellement le cas (et qui passera à 20 jours en 2023). L'Espagne est précurseur dans le domaine puisque les papas bénéficient depuis peu de 16 semaines de congé. L'évolution est claire dans notre société : les jeunes pères souhaitent s'investir beaucoup plus dans l'éduction des enfants. Focus sur ces nouveaux pères avec Fabian Languy qui organise des Ateliers Papa, conçus pour toutes les personnes (papas ou mamans co-parentes) qui souhaitent accompagner leur conjointe enceinte, Maxime, puériculteur et jeune papa et Donatienne Roels, sage-femme.

Ateliers pour futurs papas (ateliers-papa.be)



NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : "Trains et sac à dos" dans le Sud de la Wallonie

Plusieurs parcs naturels wallons et gares ferroviaires se sont coordonnés pour proposer 16 itinéraires se reliant les uns aux autres. Le principe est de laisser la voiture de côté pour se lancer dans la traversée du sud du pays de gare en gare. De Gedinne à Graide, de Poix-St-Hubert à Libramont, de Bertrix à Florenville... en tout, ce sont 280 km de randonnée qui sont proposés avec 12 gares connectées. Cet été, les plus téméraires pourront participer au challenge "Train & Sac à dos". Le défi ? Parcourir un maximum des 16 itinéraires et prendre la pose dans des endroits clés pour chaque itinéraire ! Notre invitée : Juliette Denoyelle, Parc Naturel de Gaume.

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT Émission Tendances Première