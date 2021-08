Tendances Première : Vivre avec Alzheimer (Editions Mardaga) sur Auvio

LES TRIBUS : Fictions d'hier, Sciences d'aujourd'hui, 6ème épisode : Premier Contact et l'Hypothèse de Sapir-Whorf

Les théories et les lois scientifiques des films de science-fiction s'appliquent-elles dans notre réalité ? Ce lundi, Véronique Thyberghien s'intéresse à l'Hypothèse de Sapir-Whorf, cette hypothèse qui soutient que la façon dont on perçoit le monde dépend du langage que l'on utilise. Le film de Denis Villeneuve « Arrival » (Premier contact en français) sorti en 2016 exploite cette théorie : des scientifiques tentent d'entrer en contact avec des extra-terrestres en apprenant leur « langue écrite en cercle ». Le domaine de la linguistique a beaucoup évolué ces dernières années et différentes disciplines scientifiques s'y croisent. Avec le 6ème épisode de « Fictions d'Hier - Sciences d'aujourd'hui », nous partons à la rencontre de l'autre.



LE DOSSIER : Vivre avec Alzheimer (Editions Mardaga)



La maladie d'Alzheimer, forme la plus fréquente des démences est devenue aujourd'hui un problème de santé majeure dans nos sociétés. C'est une maladie neurodégénérative qui entraîne peu à peu la perte irréversible de la mémoire et qui atteint forcément l'autonomie des patients. Valentine Charlot est docteure en psychologie, psychothérapeute et gérontologue. Elle est cofondatrice et présidente de l'association belge « Le bien vieillir » qui œuvre pour un changement de regard et d'attitudes sur les vieillesses. Elle offre dans cet ouvrage, un regard lucide, nuancé et pratique sur cette maladie.

Karima Saïdi signe un documentaire sensible et touchant sur ses retrouvailles avec sa maman atteinte de la maladie d'Alzheimer « Dans la maison ». Elle sera aussi des nôtres ce lundi.





NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : Le retour des guinguettes bruxelloises.

Elles fleurissent aux quatre coins des parcs de Bruxelles. Les guinguettes ont fait leur retour cet été. Des anciennes mais aussi des nouvelles. Un petit moment de détente au vert, voilà la promesse faite aux promeneur(euse)s. Boire et manger au calme en toute convivialité. Petit tour d'horizon des bons plans guinguette de cet été !

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT Émission Tendances Première