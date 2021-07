Tendances Première : Les artistes s'engagent pour la crise écologique et sociale. sur Auvio

LES TRIBUS : Petit Bambou : Une application pour faire de la méditation avec les enfants

Depuis quelques années, la pratique de la méditation est devenue indispensable pour de nombreux adeptes : lâcher-prise, apaisement mental, vacuité de l'esprit, relaxation... beaucoup utilise la méditation pour retrouver une forme de paix intérieure, pour faire une pause dans des vies trépidantes. En outre, les vertus de la méditation peuvent être aussi intéressantes pour les enfants qui ont bien souvent des agendas très chargés ! Et cela peut également aider à la concentration en classe et à avoir une meilleure conscience de soi-même. L'application Petit Bambou a développé des programmes de méditation adaptés aux enfants de 4 à 7 ans, aux enfants de 5 à 12 ans, et aux adolescents. L'idée étant aussi de faire entrer la méditation à l'école ! On en parle avec Vanessa Charland, psychologue et enseignante de pleine conscience pour de jeunes enfants à Liège.



LE DOSSIER : Les artistes s'engagent pour la crise écologique et sociale



Certains artistes s'emparent depuis plusieurs années des thématiques prégnantes de la société actuelle : bouleversement climatique, crise économique et sociale, transition écologique, démocratie en question, engagement de la jeunesse...Le magazine Imagine Demain le monde consacre un gros dossier cet été à cet engagement des artistes et au rôle que certains veulent jouer vers un « monde nouveau ». On en parle avec Hugues Dorzée, rédacteur en chef d'Imagine, Marie du Chastel, curatrice du Kikk Festival, qui fait des liens entre art, science et technologie (la 10ème édition aura lieu en novembre 2021), Fatou Traoré, chorégraphe et danseuse (qui a mis en scène A dance for Greta), Marek Hudon, professeur d'économie à la Solvay Brussels School of Economics and Management pour le projet Pizza Economy, une pièce de théâtre qui tente d'expliquer ce qu'est un modèle économique durable et Feu! Chatterton pour leur troisième album Palais d'argile.





NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : Les Apéros du vendredi : La Grèce à deux pas du Berlaymont à Bruxelles !

Le Kafenio, restaurant grec en plein cœur du quartier européen de Bruxelles pour déguster toutes les saveurs de la Grèce : mezzes, grillades (notamment d'agneaux), délicieuses salades, moussaka et vrai café grec cuit sur la cendre. Tout le terroir grec ! On en parle avec Maris Arkoulis.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première