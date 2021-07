Tendances Première : Et si on prenait des vacances en plein air ! sur Auvio

LES TRIBUS : Jean Van Hemelrijck : Effacer les traces !

Jean Van Hemelrijck, psychologue, psychothérapeute systémique, formateur en thérapie familiale et systémique, professeur à l'ULB s'interroge : ne vaut-il pas mieux laisser s'effacer les traces du passé, surtout lorsque celui-ci nous empoisonne !



LE DOSSIER : Et si on prenait des vacances en plein air !

Glamping, Tiny Boat, roulottes, mobil-homes, vans, tentes traditionnelles, tentes haut-perchées, caravanes, roulotte...les modes d'hébergement en plein air se sont diversifiés ces dernières années pour répondre à une demande grandissante des touristes pour des hébergements insolites et très connectés avec la nature ! Et la Wallonie regorge de ce type d'offres ! Beaucoup de ces campings wallons ont été inondés lors des intempéries de juillet mais nombre d'entre eux sont déjà de nouveau accessibles, prêts à accueillir les aoûtiens !

Découverte avec Mélanie Guisset, journaliste, instagrameuse melting.green, Caroline Weiler, baroudeuse et instagrameuse desmotsdesroutes, Christian Alard, directeur de la Fédération des campings de Wallonie et Frédéric François, secrétaire général de la BCCMA (Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association).



NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : Le BaD Festival à Charleroi

BaD pour Bouffe and Drink, un événement dédié à la Food des quatre coins de la planète en plein cœur d'un ancien site industriel de Charleroi et qui dure tout l'été... On en parle avec Nathan Lauriola, l'un des co-créateurs.

