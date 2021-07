Tendances Première : Cuisiner avec et pour les enfants ! sur Auvio

LES TRIBUS : L'effet Zeigarnik : Pourquoi est-il si nocif de ne pas terminer une tâche ?

Vous ne décrochez jamais ? Le soir, le week-end, en vacances vous avez tendance à penser aux multiples projets en cours et à terminer ? C'est que vous subissez l'effet Zeigarnik. Selon la psychologue russe qui lui a donné son nom, cela correspond au fait de se rappeler les tâches inachevées et d'oublier celles déjà accomplies. Un phénomène qui peut vite plomber vos vacances. Décryptage de ce phénomène avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself. JobYourself - Aide pour la création d'entreprise à Bruxelles !



LE DOSSIER : Cuisiner avec et pour les enfants !

Quel parent n'a pas connu la galère de faire manger certains légumes à ses enfants ?

Comment rester créatif en cuisine en mijotant des bons petits plats, riches et équilibrés pour toute la famille ? Les vacances sont un moment privilégié pour se retrouver tous autour des fourneaux, d'autant que pour les mômes, cuisiner est un jeu ! Et cuisiner en famille est une bonne façon de développer des bons comportements alimentaires ! Nos invitées : Valériane Gréban, institutrice et finaliste du Meilleur Pâtissier 2018 et Maryse Collignon, logopède et spécialiste des troubles logicomathématiques ont imaginé un livre de pâtisserie pour réaliser des recettes tout en faisant des mathématiques, « Les maths en douceur « (Editions Erasme), et Pauline de Voghel, diététicienne · nutritionniste (spécialisation en pédiatrie) et auteure de « Les petits pieds dans les grands plats » (Editions Erasme)





NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : Nouvelles vagues, Xème Biennale de photo en Condroz

La Biennale de photographie propose une promenade artistique dans le Condroz liégeois, (Marchin, Modave, Clavier), durant tous les week-ends du mois d'août : au total une vingtaine d'expositions photos autour du thème « Nouvelles vagues », vagues de la pandémie, vagues de chaleur humaine, vagues de la société en pleine mutation ...! Découverte avec Christophe Dantine, directeur du Centre culturel de Marchin.

