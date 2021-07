Tendances Première : Psychogénéalogie, et kinésiologie appliquée : Faut-il prendre en compte le passé familial ? sur Auvio

LES TRIBUS : Les Rebonds inspirants d'Ann Vandenplas?

Durant tout l'été, Ann Vandenplas, comédienne, chanteuse, chroniqueuse, instagrameuse, nous inspire avec ses «?Rebonds inspirants?». Chaque mardi, Ann nous emmène à la rencontre de ces personnes qui ont choisi de rebondir durant la crise sanitaire, et qui en profitent pour changer d'activité professionnelle, pour se tourner vers une activité bénévole, pour réinventer leur métier... et être ainsi plus en phase avec leurs propres valeurs?!

Arnaud Peeters est un entrepreneur né et un initiateur de projets. Courtier en assurance depuis 2014, il gérait parallèlement la franchise du fameux glacier Zizi à Waterloo jusqu'il y'a quelques années mais aussi des initiatives comme le Rhodathlon (duathlon par équipe de 2) ou l'importation de canapés haut de gamme personnalisables. Pendant le confinement, associer sa grande passion pour le vélo et le sport avec le démarrage d'une nouvelle aventure a été une évidence. Il a ouvert en novembre dernier, un magasin de vélos à Ottignies dont le succès ne cesse de croître : PULSE STORE. Mais quels sont les moteurs de la vie professionnelle d'Arnaud ? Ann nous propose une rencontre avec Arnaud !



LE DOSSIER : Psychogénéalogie, et kinésiologie appliquée : Faut-il prendre en compte le passé familial ?

Existe-t-il une possibilité de transmission intergénérationelle d'événements, de traumatismes, de secrets ou de conflits d'un individu à ses descendants ? Est-ce que le mal-être, les soucis de santé, les difficultés psychologiques d'une personne peuvent être questionnés selon le passé de la famille de cette personne ? Existe-t-il un héritage d'une mémoire familiale dû à l'intensité des émotions vécues par un ascendant ? Les secrets et non-dits dans certaines familles peuvent-ils laisser des traces sur les générations suivantes ? La psychogénéalogie étudie cette possibilité. Est-ce que la psychogénéalogie peut nous aider à soigner un certain mal être ? Quelles sont les limites de la psychogénéalogie ? Est-ce que notre corps garde en mémoire les sources de stress ? Comment fonctionne la kinésiologie appliquée ? Deux livres explorent ces pratiques : Hériter de l'histoire familial ? Ce que la science nous dévoile sur la psychogénéalogie, de Barbara Couvert (Editions du Rocher) et Sommes-nous les pantins de notre histoire familiale ? de Michèle Verhaeren (Editions Résurgence). On en parle avec leurs auteures.



NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : La ferme de la vallée

La Ferme de la vallée est une ferme pédagogique qui existe depuis 1993, les agriculteurs qui y travaillent cultivent de la betterave, du froment, des pommes de terre et de l'épeautre mais élèvent également toutes sortes d'animaux. L'été, les agriculteurs proposent des stages d'une semaine pour les enfants de 4 à 12 ans. Vos enfants y apprendront la base de l'agriculture, mais aussi à faire du pain, du beurre et de la farine. Les activités changent selon la météo, même si le nourrissage des veaux, moutons, cochons, lapins et autres bestiaux est quotidien. Bertrand Habbay, animateur à la Ferme de la vallée nous présente son terrain de jeu.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première