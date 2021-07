Tendances Première : Vacances, adolescence et sexualité : comment se protéger et sortir des clichés toxiques véhiculés par la pornographie ? sur Auvio

LES TRIBUS : Fictions d'hier, Sciences d'aujourd'hui : Le Jour d'Après et l'arrêt du Gulfstream.

Une nouvelle ère glaciaire s'abat sur la planète en quelques jours, c'est le pitch du film « Le jour d'après ». Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat interpelle nos gouvernements sur un dérèglement climatique important. Alors que début 2022 un nouveau rapport du GIEC est attendu, quel lien peut-on tisser entre fiction et réalité ? Climatologues et glaciologues tenteront de répondre à cette question dans ce 5ème épisode de « Fictions d'Hier - Sciences d'aujourd'hui » réalisé par Véronique Thyberghien et Cédric Vanstraelen, une co-production La Première et We Tell Stories, à retrouver sur La Première et sur Auvio.





LE DOSSIER : Vacances, adolescence et sexualité : comment se protéger et sortir des clichés toxiques véhiculés par la pornographie ?

Adolescence et vacances d'été sont souvent propices aux rencontres, et à de nouvelles découvertes. Ce n'est pourtant pas évident d'être épanoui dans un moment de son existence où les changements physiques s'enchaînent. Difficile de s'y retrouver quand les bouleversements hormonaux s'en mêlent, dans une société où les codes pornographiques et la soumission du genre nous encerclent. Pour mieux comprendre le corps de l'autre et établir des limites, Camille Nerac, sexologue au planning Aimer à l'ULB, Valérie-Anne Duyck, chargée de communication pour O'Yes Asbl et Stéphanie Estournée créatrice du podcast érotique Ctrl-X nous parlent sexualité et adolescence.





NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : Le Château de Bioul et ses vignes!

Partez à la découverte de produits régionaux dans le namurois au Château de Bioul ! Balades, dégustations de vin et paniers pique-nique vous aideront à déconnecter de la routine.

La famille Vaxelaire y pratique la viticulture dans le souci du respect de l'environnement.

Vanessa Vaxelaire-Wyckmans nous parle de son domaine, un univers qui sort de l'ordinaire.

