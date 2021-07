Tendances Première : Recréer les liens avec nos agriculteurs. sur Auvio

LES TRIBUS : Littérature jeunesse : Héroïques animaux

Déborah Danblon, notre chroniqueuse Littérature Jeunesse nous propose une plongée dans une famille d'orques et des portraits de chiens très unis à leur maître ! Sa sélection de livres : Rosanne Parry traduit de l'anglais par Amandine Chambaron-Maillard illustré par Lindsay Moore -Véga et les eaux sauvages - Éditions École des Loisirs.

Fabienne Blanchut - Portraits de chiens Laïka et autres histoires vraies extraordinaires- Éditions Fleurus



LE DOSSIER : Recréer les liens avec nos agriculteurs.

Depuis le début de la crise sanitaire, loin d'être confinés, les agriculteurs sont restés au travail pour nourrir des consommateurs qui soudain prenaient plus conscience de l'importance du monde agricole. Regain d'intérêt donc, lors du premier confinement, pour les producteurs locaux, les magasins à la ferme, les petits maraîchers, les ventes directes .... Mais, la crise perdure, cet engouement n'a qu'un temps ! Les tensions entre monde agricole et monde urbain reprennent. Les travailleurs de la terre se retrouvent parfois victimes d'agribashing.

Et aujourd'hui, suite aux intempéries et aux crues, nombreux sont les agriculteurs à avoir perdu leurs récoltes, leur bétail, leur matériel.... Mais la solidarité s'enclenche !

Comment recréer ces liens essentiels entre les producteurs et les « mangeurs » ? Comment soutenir le monde agricole sur le long terme ? N'est-il pas temps de devenir « consom'acteurs » ? Que peuvent apporter aux paysans des relations privilégiées avec les citoyens ? On en parle avec Clémence Dumont, journaliste à la Revue Tchak, la revue paysanne et citoyenne qui tranche, Catherine Tellier, coordinatrice de la Coopérative La Botte paysanne, Hugues Falys, porte-parole de la Fugea, Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs et Damien Charles, porte-parole des Brigades d'actions paysannes.



NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : Un apréro dans le Quercy !

Escapade dans le Quercy avec Frederic Bacou, chef à l'hôtel du Quercy à Lauzerte (Tarn et Garonne) à la découverte des produits du terroir : l'agneau, la châtaigne, le melon, les noix, le Cabécou de Rocamadour, les vins de Cahors... Pour faire saliver vos papilles !