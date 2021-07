Tendances Première : Vers une Mode plus écologique, durable et éthique ! sur Auvio

LES TRIBUS : Les bébés Softenon, l'un des premiers scandales sanitaires

Pierre Schepens psychiatre, directeur de la clinique de la forêt de Soignes, évoque pour nous l'histoire?de la médecine en lien avec l'actualité. Aujourd'hui?: Les bébés Softenon.

Dans les années 50 et 60, le thalidomide (commercialisé en Belgique sous le nom de Softenon) est un médicament utilisé comme sédatif et anti-nauséeux notamment chez les femmes enceintes. Malheureusement, on découvre qu'il est à l'origine de graves malformations congénitales. Scandale sanitaire, nombreux procès, cette tragédie aura un effet accélérateur dans la mise en place de normes plus strictes sanitaires avant la mise sur le marché de médicaments.



LE DOSSIER : Vers une Mode plus écologique, durable et éthique !

Les soldes battent leur plein chez nous ! L'occasion peut-être, pour nous consommateurs de se poser plus de questions sur les vêtements que nous achetons. Comment mieux acheter des vêtements plus durables, plus respectueux de l'environnement, plus éthiques ? Est-ce que notre passion pour la mode peut s'exprimer de façon plus « eco-friendly » et éthique ? On en parle avec Mathilde Lepage, influenceuse, instagrameuse @MakeMyClothesGreatAgain, auteure de « Changeons de mode ! » paru aux Editions Eyrolles et Sanna Abdessalem, coordinatrice d'achACT, Actions Consommateurs Travailleurs.





NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : The Flow By Charlie's Club

Centre nautique, scène et salle d'exposition ouverte, lieux de compétition mais également lieux d'apprentissage axés autour de la méditation, de l'art et de la Meuse. Le Flow by Charlie's Club vous propose une vraie communion des genres. Vous y découvrirez du paddle yoga, du paddle méditation, du polo paddle, du paddle collectif (planche de 8 personnes), du paddle classique. Le centre propose également des balades de 5 km avec un guide nature et cela dès 6h du matin, avec petit-déjeuner ! Cette ribambelle d'activités multiples et variées vous est présentée par Bertrand Loute à l'initiative du projet.

