Tendances Première : Cuisiner en été ! sur Auvio

LES TRIBUS : Apili, Une nouvelle méthode « drôle » d'apprentissage de la lecture

Benjamin Stevens est orthophoniste depuis près de 20 ans ! Et des petits élèves démotivés, perdus, réfractaires à l'apprentissage de la lecture, il en a croisé dans ses consultations ! La plupart de ces enfants ont tenté d'apprendre à lire « dans la douleur » ! C'est pourquoi il a eu l'idée d'utiliser l'humour pour développer sa propre méthode d'apprentissage, Apili : association d'une méthode syllabique, complétée par des illustrations, et beaucoup de drôlerie. Car les bienfaits de l'humour sont nombreux : amélioration de l'attention, de la motivation, de la mémorisation, de la communication et diminution du stress ! Pour apprendre à lire en rigolant !



LE DOSSIER : Cuisiner en été !

Les vacances sont bien souvent un moment propice pour passer plus de temps aux fourneaux et cuisiner de bons petits plats avec la profusion de nos légumes et fruits d'été : courgettes, aubergines, tomates, concombres, poivrons, bettes, betteraves rouges, groseilles, mirabelles, myrtilles, prunes.... On fait le plein d'idées recettes avec Nathalie Chiaradia, chef à la tête du service traiteur Imma et Grégoire Gillard, chef du restaurant Barge.

NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : « De Pékin à Hankou, une aventure belge en Chine », une exposition à Train World.

Entre 1898 et 1905, une poignée d'ingénieurs belges réalise un exploit industriel hors du commun, la ligne de chemin de fer Pékin-Hankou (aujourd'hui Wuhan), 1200 kilomètres de liaison ferroviaire entre le nord et le sud de la Chine. Une exposition retrace cette épopée « De Pékin à Hankou, une aventure belge en Chine », jusqu'au 24 octobre 2021 à Train World - Gare de Schaerbeek. On en parle avec Thierry Denuit, responsable de Train World - le musée de la SNCB. Accueil - Train World

