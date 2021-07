Tendances Première : Hypnose at auto-hypnose, Vers une médecine plus humaniste et écologique ! sur Auvio

LES TRIBUS : Fictions d'hier, Sciences d'aujourd'hui : Ma mémoire en stock.

« Devenir éternel », beaucoup en rêve ! Et s'il n'est pas possible de vivre biologiquement pour l'éternité, certains sont prêts à se lancer dans l'aventure numérique. Comment stocker la mémoire humaine sur un support numérique ? Quelles sont les pistes exploitées ? C'est ce que nous allons découvrir dans « Fictions d'Hier - Sciences d'aujourd'hui ». Un feuilleton réalisé par Véronique Thyberghien et Cédric Vanstraelen, une co-production La Première et We Tell Stories, à retrouver sur La Première et sur Auvio.



LE DOSSIER : Hypnose et autohypnose, de nouvelles façons de se soigner.

Oubliez le stéréotype du professeur Tournesol et de son pendule, aujourd'hui l'hypnose est reconnue par le monde scientifique. Accouchements, opérations chirurgicales se pratiquent sous hypnose. Cette science permet également de se débarrasser d'addictions ou d'angoisses chroniques. Claude Virot médecin psychiatre et directeur de l'ASBL Emergences, aide ses patients à puiser dans leurs ressources pour se soigner, il nous parle de cette technique encore trop méconnue.



NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : Promenons-nous dans le jardin !

Un jardin botanique de plus de 200 ans, avec 92 hectares de plantes. À 3 km de Bruxelles, le jardin botanique de Meise est l'un des plus grands d'Europe, il propose différentes expositions mais aussi des parcours à explorer en famille ! Chargé de communication de cette institution, Franck Hidvegi nous guide dans cette véritable jungle.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première