Tendances Première : Les GINKS, Green Inclination No Kids sur Auvio

LES TRIBUS : Job et Sense, pour faciliter les transitions professionnelles.

Selon une étude de Deloitte et Viadeo de 2017, 87 pourcents des salariés estiment qu'il est important d'avoir un travail qui a du sens. Pourtant 2 Belges sur 3 pensent qu'à l'avenir, ils n'éprouveront plus de plaisir à exercer leur travail (Etudes Acerta). Job et Sense est une ASBL qui a pour mission d'aider les personnes qui se questionnent sur leur travail et leur avenir et qui propose des outils pour faciliter les transitions professionnelles.

On en parle avec Victoria De Bauw.

A propos de Job&Sense ¿ Job&Sense (jobandsense.be)





LE DOSSIER : Les GINKS, Green Inclinations No Kids

GINKS, cet acronyme est utilisé pour désigner les « Green inclinations, no kids », cette génération de jeunes adultes, en couple ou célibataires qui choisissent de ne pas faire d'enfants par conscience écologique, par crainte aussi de mettre un enfant au monde sur une planète qui se meurt. En décembre 2020, une des premières recherches sur cette thématique est parue dans Climatic Change et montre que 96,5 pourcents des jeunes américains (de 27 à 45 ans) interrogés se disent « très » ou « extrêmement occupés » par le bien-être de leurs enfants (qu'ils soient déjà nés, attendus ou hypothétiques) vis-à-vis de la crise climatique actuelle.

Qui est cette génération de jeunes qui ne veut pas d'enfants ? Quels liens peut-on faire entre démographie et pollution ? L'éco-anxiété est-elle plus présente chez ces Ginks ?

On en parle avec Bruno Masquelier, démographe à UCLOuvain et Elodie Razy, anthropologue à la Faculté des Sciences sociales de l'ULiège et nos témoins.





NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : La route du malt

À l'origine les dégustations de Whisky et de Rhum sont une passion pour David et Patrick, ils adorent découvrir de nouveaux spiritueux. À force de tasting entre amis, ils franchissent le pas en 2013 et fondent une petite entreprise de dégustation à domicile. Pour un groupe d'un minimum de 6 personnes, The spirits of malts propose de partir à la découverte de 6 alcools différents en vous laissant le choix de la thématique. David et Patrick le disent eux-mêmes : "l'alcool demeure un plaisir, à condition toutefois de le respecter et de ne jamais en abuser... nous privilégions toujours la qualité à la quantité."

SPIRIT OF MALTS | Belgique | Dégustation de Whisky

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT Émission Tendances Première