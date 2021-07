Tendances Première : Etre une maman solo aujourd'hui sur Auvio

LES TRIBUS : Devoirs de vacances ou pas ?

Chaque année, dans les familles, au début des vacances se pose la question rituelle : faut-il faire faire des devoirs de vacances à nos enfants ? Quel cahier de vacances choisir ? A quelle fréquence faut-il organiser les révisions d'été ? Yves-Marie Vilain, journaliste au Ligueur nous prodigue quelques conseils spécifiques à cette année de pandémie que nous venons de vivre et qui a, malgré tout, perturbé les apprentissages de nos chères têtes blondes !



LE DOSSIER : Etre une maman solo aujourd'hui

Depuis la deuxième moitié du XXème siècle, le modèle des familles a fortement changé : le « mariage d'amour » s'est généralisé, les critères de légitimité des unions et des naissances se sont assouplis, les divorces se sont multipliés, les familles se sont diversifiées, les parents en solo sont de plus en plus présents. La vision de la famille en Belgique est fort progressiste. Pourtant, dans les faits, les femmes monoparentales subissent toujours des inégalités, et des discriminations et risquent parfois la précarisation.

Martin Wagener, sociologue au CIRTES (Centre interdisciplinaire de recherche Travail, État et Société) signe et coordonne un article « Mères seules, la fin de la stigmatisation ? « pour la revue Sociétés en changement, il sera notre invité. Ainsi que Chloé Beernaerts, case manager au CPAS de Schaerbeek, en charge du projet Miriam, un projet d'empowerment de femmes.





NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : La dinette, Un café Parents et Bébés friendly

" La dinette " c'est un endroit de rencontre familiale ouvert par Hélène et Pauline, deux anciennes puéricultrices. Un café où les parents peuvent venir avec le strict minimum et trouver des couches, du liniment, des petits pots bio, des espaces de jeux, des chaises hautes et des livres pour les petits. Covid oblige, les ateliers liés à la parentalité ou les initiatives sportives sont reportés au mois de septembre. Vous y trouverez aussi des produits issus de commerces et de producteurs locaux, et ça, ça fait plaisir. Les deux patronnes de " La dinette " ont pensé au confort des enfants mais aussi à celui des parents. Profitez d'une bonne bière belge en regardant votre enfant s'amuser avec d'autres bambins ! Si vous voulez plus d'info c'est sur Instagram que ça se passe à dinette_café .

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT Émission Tendances Première