Tendances Première : La Certification B Corp pour une « économie régénérative » ! sur Auvio

LES TRIBUS : Les Rebonds inspirants d'Ann Vandenplas?:? Grégor Chapelle, désormais au service de la transition écologique de nos communes !

Durant tout l'été, Ann Vandenplas, comédienne, chanteuse, chroniqueuse, instagrameuse, nous inspire avec ses «?Rebonds inspirants?». Chaque mardi, Ann nous emmène à la rencontre de ces personnes qui ont choisi de rebondir durant la crise sanitaire, et qui en profitent pour changer d'activité professionnelle, pour se tourner vers une activité bénévole, pour réinventer leur métier... et être ainsi plus en phase avec leurs propres valeurs?!

Grégor Chapelle a été avocat au barreau de Bruxelles, échevin de l'emploi, du commerce et du développement économique à Forest, directeur d'Actiris (l'office régional bruxellois de l'Emploi). Il vient d'ailleurs de terminer son deuxième mandat de directeur après 10 années à ce poste. Mais, la crise sanitaire a apporté son lot de remises en question ! Aujourd'hui, Grégor prend une toute nouvelle route dans sa vie personnelle et professionnelle. Il prendra la direction en Septembre de l'asbl KICK BELGIUM, créatrice d'un nouveau programme au coeur des communes pour faire de la Belgique un pays exemplaire en matière de biodiversité.

LE DOSSIER : La Certification B Corp pour une « économie régénérative » !

La certification B Corp est une certification qui peut être octroyée à des sociétés commerciales qui répondent à des exigences sociétales et environnementales, de gouvernance et de transparence à l'égard du public. Pour l'obtenir, il faut respecter un cahier des charges très strict. Environ 4000 sociétés dans le monde ont obtenu ce label, pour réconcilier profit et mission sociétal. Comment fonctionne ce label ? Qui peut l'attribuer à des sociétés de chez nous ? Combien de sociétés belges ont déjà obtenu ce label ?

La société IBA (Ion Beam Applications), basée à Louvain-la-Neuve, leader mondial dans la technologie des accélérateurs de particules et donc dans la lutte contre le cancer, vient d'obtenir ce label B Corp. Olivier Legrain, son CEO sera l'un de nos invités. Ainsi que Benoit Greindl, un entrepreneur belge installé en Suisse dont la société Montagne Alternative (qui propose un mode d'hébergement durable en montagne) vient aussi de recevoir cette certification. Son crédo : une économie régénérative « plus inclusive et respectueuse de la nature ». Et pour amener d'autres patrons à revisiter leur modèle des affaires, il prépare actuellement la deuxième édition de ¿Regenerative Alliance Summit¿, qui se tiendra du 9 au 11 septembre en pleine nature, près de Namur.

NOS RDV/NOS REYTROUVAILLES : Le Petit Prince, un Conte philosophique à l'Abbaye de Villers-la Ville

Le Petit Prince, spectacle adapté de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry du 13 juillet au 14 août 2021 à l'Abbaye de Villers-la-Ville, mise en scène par Alexis Goslain avec Damien De Dobeleer, François Heuse et Jordan Marty. Ça commence aujourd'hui pour redécouvrir ce magnifique hymne à la fraternité et à l'amour !

