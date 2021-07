Tendances Première : Nouvelle parentalité... sur Auvio

LES TRIBUS : Science-Fiction et Réalité : Gravity et le syndrôme de Kessler.

Les théories et les lois scientifiques des films de science-fiction s'appliquent-elles dans notre réalité ? Ce lundi, cap dans l'espace pour découvrir le syndrôme de Kessler. Pour l'astrophysicien Donald J. Kessler les débris dans l'espace ne cessent de s'entrechoquer, créant à leur tour une multitude de nouveaux débris, cela dans un recommencement perpétuel. Cette théorie est traitée dans le film « Gravity » d'Alfonso Cuarón et la réaction en chaîne préoccupe, entre autres, les Nations Unies. Partons à la découverte de l'espace avec Véronique Thyberghien et Cédric Vanstraelen, une co-production La Première et We Tell Stories, à retrouver sur La Première et sur Auvio.



LE DOSSIER : Nouvelle parentalité...

Épuisé de l'éducation old school de votre tante Martine ou des conseils néo bobo de votre cousine Octavine ? Vous vous sentez défaïre entre les graines de chia et votre belle-mère qui ne comprend pas pourquoi « le petit ne fait toujours pas ses nuits ? » Prenez une profonde inspiration et rejoignez-nous dans le nirvana de la parentalité ! Ce lundi Nathalie Vancraeynest, coach scolaire et Catherine Schwennicke psychologue viennent vous aider à trouver le juste milieu. Une nouvelle façon d'envisager l'éducation qui se résume en deux livres : « L'estime de soi » et « L'autorité parentale... autrement ! » (Editions Mardaga).



NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : À Bruxelles, à vélo, on dépasse les autos !

Pandémie oblige, l'usage du vélo s'est développé en ville et pour répondre à cet engouement visit.brussels a créé des Bike Hub. Un Bike Hub c'est quoi ? C'est un endroit où vous pourrez trouver une multitude d'information sur le vélo. Aux Hubs See U et Grand hospice vous pourrez : customiser votre cadre, réparer votre vélo, trouver des itinéraires de balade ou encore acheter et louer des vélos. Edouard Meier gestionnaire de ces hubs, nous explique cette initiative temporaire. Le projet se pérennisera selon la demande.

