Tendances Première : Leadership et spiritualité ... sur Auvio

LES TRIBUS : Mon enfant ne veut pas dormir! (Ed. Eyrolles)

Lorsque l'on devient parents, l'une des difficultés majeures est la gestion des nuits de son enfant ! On essaie de bien faire mais il n'est pas toujours facile de choisir la bonne méthode ! Faut-il laisser pleurer un bébé qui ne s'endort pas ? Que faire face aux terreurs nocturnes ? Comment gérer le moment du coucher ? Que faire si son enfant ne veut pas dormir seul ?

On en parle avec Julie Renauld Millet, thérapeute systémique pour décrypter tout ce qu'il faut savoir sur les cycles du sommeil des tout-petits !



LE DOSSIER : « Leadership spirituel en pratiques » de Catherine Voynnet-Fourboul Editions EMS.

Ces dernières années, la gouvernance au sein des entreprises est en pleine mutation. On parle de plus en plus d'un nouveau management beaucoup plus collaboratif, plus global, ouvert à une dimension interculturelle. Et si on y intégrait aussi la dimension spirituelle des personnes qui composent une entreprise ? Dans cet ouvrage, Catherine Voynnet-Fourboul, maître de conférences à l'Université Panthéon-Assas à Paris s'interroge sur l'impact du pluralisme culturel et religieux de notre société sur l'action des décideurs. Avec aussi Laurent Ledoux, fondateur, associé et Président du Conseil d'Administration de?Phusis, une équipe de gestionnaires expérimentés spécialisés en gouvernance collaborative.





NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : Les Apéros du vendredi : Et si on prenait un cocktail ?

Un nouveau bar à cocktails, le Jolie Joli Cocktail Club a ouvert ses portes à Saint-Gilles.

Ambiance cosy, rock and roll et funky pour découvrir avec modération Le Little Sushine, Le Zenzero limo, Le Baroudeur imaginés par le mixologiste en herbe, Nicolas, tout dégustant des finger foods homemade ! Avec Nicolas Brausch, mixologiste. Pour bien commencer le week-end !

