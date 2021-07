Tendances Première : Tik Tok, un réseau social négatif pour l'estime de soi des ados ? sur Auvio

LES TRIBUS : Littérature Jeunesse : Et si on fuguait ou qu'on prenait le large ?

Deborah Danblon, notre chroniqueuse Littérature Jeunesse nous propose aujourd'hui un peu d'évasion avec deux livres : Charly Delwart illustré par Roman Badel - Les aventures de moi-même Journal de ma fugue- Éditions Flammarion jeunesse et Le trésor de Barracuda - Ilanos Campos traduit de l'espagnol (castillan) par Anne Cohen Beucher - École des Loisirs.



LE DOSSIER : Tik Tok, un réseau social négatif pour l'estime de soi des ados?

Tik Tok est une application mobile de partage de vidéo et de réseautage social qui a été créée par une entreprise chinoise en 2016.Facile d'accès et d'utilisation, elle permet aux utilisateurs de créer des vidéos courtes accompagnées de musique, beaucoup l'utilise donc pour partager des chorégraphies.

Ce réseau social s'est imposé dans le monde entier comme le réseau social préféré des ados de 13 à 17 ans. Mais, ce n'est pas sans danger ! Bruno Humbeeck, psychopédagogue s'en inquiète car selon lui « Ce réseau est surtout un outil d'installation de prestige social et pas un instrument de communication ». Il craint aussi des répercussions sur l'estime de soi de ces jeunes ados, accros à Tik Tok ! Avec aussi Yves Collard, Expert et Formateur en éducation aux médias à Média Animation.



NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : « Unique en son genre », des contes pour questionner le genre.

« Unique en son genre », le rendez-vous de lectures de contes qui questionnent le genre ! Les contes sont lus à des enfants par des drag-queens. À travers la musique, la poésie, les mots, les contes et les couleurs, les enfants s'interrogent sur la différence. Des lectures qui ont lieu au Théâtre 140 à Bruxelles, un concept développé par Edith Bertholet et Sébastien Hanesse, c'est ce dernier que nous retrouvons en studio. Nous lui poserons donc la question avec un grand Q, vous êtes plutôt princesse ou chevalier ?

