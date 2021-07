Tendances Première : Déchets plastiques : Du nouveau dans le Sac Bleu ! sur Auvio

LES TRIBUS : Le Service Citoyen : Antidote à la crise pour certains jeunes !

Ces derniers mois, les inscriptions au Service Citoyen ont fortement augmenté : le nombre de volontaires a doublé en un an ! Beaucoup de jeunes désoeuvrés par la crise sanitaire et les confinements à répétition ont opté pour ce programme accessible à tous les jeunes de 18 à 25 ans. Une façon d'aider la collectivité alors que personnellement, ils se posent beaucoup de questions sur leur avenir !

Le Service Citoyen leur permet pendant 6 mois d'acquérir des compétences personnelles, professionnelles et citoyennes en se mettant au service de la société autour de valeurs telles que la solidarité, la convivialité, la diversité, l'émancipation.... On en parle avec François Ronveaux, Directeur général?de la plateforme Service Citoyen et Médéric Guisse, jeune qui s'est engagé !



LE DOSSIER : Du nouveau dans le Sac Bleu !

Depuis le 1er juillet dernier, presque toute la Wallonie est passée au nouveau Sac PMC. Seule la province de Luxembourg doit encore patienter jusqu'en octobre 2021. La Flandre, la Région de Bruxelles-capitale et une partie de la Wallonie utilisent déjà ces nouveaux sacs. Dorénavant en Wallonie, presque tous les emballages en plastique sont acceptés dans le sac Bleu : barquettes de beurre, raviers de champignons, films plastiques peuvent y être jetés. La production de déchets résiduels pourra ainsi à terme, être réduite de 8 kilos en moyenne par habitant et par an !

Et pour améliorer le recyclage de ces plastiques collectés, le centre de tri Valtris (situé dans la région de Charleroi) a été modernisé et peut désormais trier 14 types de déchets plastiques issus de ces nouveaux sacs bleus pour les envoyer vers des filières spécifiques et distinctes de recyclage. Que peut-on jeter dans le nouveau sac bleu ? Comment sont actuellement recyclés nos déchets plastiques ? Quelles seront les prochaines avancées dans le domaine du recyclage ? On en parle avec Françoise Lardenoey, chef de Service Communication et Prévention à l'Intercommunale Tibi et Valérie Bruyninckx, responsable communication Fost Plus.





NOS RDV/NOS REYTROUVAILLES : Pas à Pas : une ASBL pour découvrir la permaculture !

Pas à Pas est une Asbl qui propose des formations en agroécologie et en permaculture. Pour Florian T'serstevens, le jardinage c'est initialement une passion transmise par son grand-père. En 2015, il décide de créer son propre potager. Peu à peu, les amis s'en sont mêlés, ils posaient des questions sur ses légumes anciens ou ses fruits qui regorgent de lumière. Rapidement Florian a compris qu'il devait en faire son quotidien, il troque son métier de naturopathe pour devenir formateur en permaculture. Aujourd'hui, il propose des formations allant d'un jour à un an, des formations pour créer son propre potager sans pesticide ! https://pas-a-pas.be/

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT Émission Tendances Première