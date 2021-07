Tendances Première : Le Trouble Borderline expliqué aux proches (Editions Odile Jacob) sur Auvio

LES TRIBUS : Les Rebonds inspirants d'Ann Vandenplas :

Durant tout l'été, Ann Vandenplas, comédienne, chanteuse, chroniqueuse, instagrameuse, nous inspire avec ses « Rebonds inspirants ». Chaque mardi, Ann nous emmène à la rencontre de ces personnes qui ont choisi de rebondir durant la crise sanitaire, et qui en profitent pour changer d'activité professionnelle, pour se tourner vers une activité bénévole, pour réinventer leur métier... et être ainsi plus en phase avec leurs propres valeurs !

Cette semaine, nous découvrons le projet de Lou Garagnani, bruxelloise de 33 ans.

Pendant plusieurs années, Lou était manager chez Zara. Mais Après la naissance de son deuxième enfant, porteur de handicap, et un long cheminement personnel, elle décide d' ouvrir une plaine de jeux inclusive "Le monde d'Ayden". Cela se passait au mois de Septembre 2021.Hélas, à peine ouvert, le 2ème confinement restreint toutes les activités de ce nouveau projet !

Et ce deuxième confinement oblige les parents à pallier au plus pressé et à se substituer aux professeurs, logopèdes, kiné et autres thérapeutes. C'est ainsi que Lou et son associée Aurélie imaginent leur nouveau projet : PUZZZle.

Ce sera à la fois une crèche, une école maternelle et un espace de formation inclusif pour tous, qui sera situé dans le sud de Bruxelles.

Si vous souhaitez soutenir ce projet : https://www.growfunding.be/fr/projects/puzzzle





LE DOSSIER : Le Trouble Borderline expliqué aux proches (Editions Odile Jacob)

Le trouble de la personnalité Borderline est un trouble de la personnalité caractérisé par une grande impulsivité et une instabilité marquée des émotions, des relations interpersonnelles et de l'image de soi. Ce terme anglais « borderline » vient de « the bordeland of insanity », expression utilisée par un psychiatre américain, à la fin du 19 ème siècle.

Réactions impulsives, voire agressives, troubles alimentaires, comportements et sexualité à risque, automutilation...le diagnostic et le traitement de ces patients ne sont pas simples.

Et aujourd'hui encore, il est difficile de comprendre ce que ressent vraiment une personne souffrant de ce trouble de la personnalité. Et pour la famille et les proches, ce n'est pas simple de la soutenir. Le Docteur Deborah Ducasse, médecin psychiatre, psychothérapeute et chercheure propose dans son ouvrage tout une série de conseils pour soutenir le patient et ses proches !



NOS RDV/NOS REYTROUVAILLES : Tonka, Les plaisirs d'une balade sur l'eau

Embarquez sur Tonka pour une promenade sur l'eau et découvrir la haute Meuse namuroise avec Jean-David Dubé.

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT Émission Tendances Première