Tendances Première : L'entrepreneuriat durable et circulaire a de l'avenir ! sur Auvio

LES TRIBUS : Feuilleton inédit : « Fictions d'Hier - Sciences d'aujourd'hui » EP02

Aujourd'hui : « Time Out » ou la valeur du Temps selon Gary Becker

Durant tout l'été, chaque lundi, diffusion d'un feuilleton inédit qui explore les lois et les théories scientifiques détournées dans quelques films de SF récents.

Horaires de journée, dossiers prioritaires ou en attente, courses, enfants, ménage, ... Nous courrons après le temps et celui-ci semble prendre une valeur toute particulière pour chacun d'entre nous. Mais le temps a-t-il vraiment une valeur ? En sciences économiques il en a bien une...

« Fictions d'Hier - Sciences d'aujourd'hui », un feuilleton réalisé par Véronique Thyberghien et Cédric Vanstraelen, une Co Production La Première et We Tell Stories.

Disponible également sur Auvio. https://www.rtbf.be/auvio/detail_fictions-d-hier-sciences-d-aujourd-hui-episode-1?id=2785997



LE DOSSIER : L'entrepreneuriat durable et circulaire a de l'avenir !

Du biochar produit à base de déchets sanitaires, à la conversion de véhicules à l'électricité, en passant par des emballages à partir de déchets de production de bière belge... les gagnants de la Grande finale 2021 du greenlab sont connus ! Une édition particulière pour ce programme d'accélération pour start-ups durables car il fête son 10ème anniversaire. En 10 ans, 113 projets ont été accompagnés et 264 entrepreneur.e.s ont été formé.e.s à l'entrepreneuriat durable et circulaire. « Il y a une prise de conscience collective de plus en plus forte. C'est en étant acteur du changement que les choses bougent vraiment, et ça les entrepreneurs du greenlab l'ont bien compris !¿ explique Virginie Smans, Project coordinator de greenlab.brussels, qui est en studio ce lundi. Également présents, les 3 lauréats : Marilys Tran pour Scobee (prix du public), Julien Masson pour Decarbone (prix Triodos), et Agnieszka Kazimierczuk pour Pyroloop (prix greenlab).

https://hub.brussels/fr/motivation/se-lancer/



NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : Cycle &toile, un projet Mobile et divertissant !

Imaginez un cinéma itinérant installé sur un vélo... Et soudain l'art s'invite chez vous, fait escale le long d'une terrasse, en marge d'une fête de quartier ou d'un festival, dans une rue marchande ou une cour d'école. L'essentiel pour Laurent Jourquin à l'origine du projet Cycle &toile, est de rassembler et de partager un moment privilégié de culture avec le public. Un crowdfunding a été mis en place jusqu'au 31 juillet 2021 pour soutenir le développement du projet.

https://www.growfunding.be/fr/projects/cycleetoile

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT Émission Tendances Première