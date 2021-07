Tendances Première : La cohabitation légale sur Auvio

LES TRIBUS : La cohabitation légale

La cohabitation légale : Est-ce utile ? dispensable ? Comment établir un bon contrat ? Avec notre chroniqueur notaire Maître Marc Van Beneden.



LE DOSSIER : Le désir d'enfant, un voyage au « Pays des Miracles Alternatifs »

« Grossesse arrêtée » (fausse couche), PMA (Procréation médicalement assistée), GPA (Gestation pour autrui), IMG (Interruption Médicale de Grossesse), réserve ovarienne, deuil périnatal... Le désir d'enfant peut aussi représenter un parcours difficile, jalonné d'obstacles, d'attentes, d'incertitude et de découragement, ... ponctué de non-dits, d'un sentiment de non-légitimité et du poids de la solitude. En studio, deux femmes témoignent, sans tabou : Anne Francotte, journaliste et auteure du podcast "Les oeufs clos", qui donne à entendre des témoignages, des émotions, autour du désir d'enfant. Et Ambre Isaac, qui est passée à deux reprises par les aléas de la PMA. Dans ses livres « Arrête d'y penser » (2020) et « Au moins t'en a déjà un » (à paraître cet été, aux Ed. Atramenta), l'auteure relate son voyage au « Pays des Miracles Alternatifs ». Celui qui lui a permis d'être maman.

https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_in-anne-francotte-we-trust-briser-les-tabous-autour-des-problemes-de-grossesse?id=10771895



NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : Les Apéros du vendredi !

De la petite gastronomie italienne et une ambiance de la fête de la table, avec Mathias Giannuzzi de la Cantinetta à Liège qui nous propose son apéro du vendredi ! https://cantinetta.be/notre-histoire/

