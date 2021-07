Tendances Première : Natura 2000: Préserver la biodiversité en Wallonie ! sur Auvio

LES TRIBUS : Aider ses enfants à trouver leur place dans la fratrie (Ed. Eyrolles).

« C'est elle qui a commencé ! », « C'est mon jeu pas le tien », « T'es plus ma sœur » ... Les disputes entre frères et sœurs sont courantes, tous les parents de fratrie peuvent en témoigner ! Ce n'est pas toujours simple de les gérer, et en tant que parents, on rêve de faire naître des beaux liens, une belle complicité entre ses enfants ! Comment favoriser des relations apaisées et harmonieuses entre frères et sœurs ? C'est le thème du livre de Véronique Maciejak, romancière, auteure en parentalité, formée au coaching parental, à la Communication Non Violente, à l'approche empathique et à la discipline positive.



LE DOSSIER : Natura 2000: Préserver la biodiversité en Wallonie !

L'un des défis majeurs en matière de conservation de la nature est de mettre un terme au recul de la biodiversité et si possible de la restaurer ! Deux directives européennes ont été adoptées en ce sens en 1979 et en 1992, pour préserver les oiseaux et les habitats naturels.

C'est la base du Réseau Natura 2000, vaste réseau écologique ! Ce Réseau fête cette année ses 20 ans en Wallonie. L'occasion de se pencher sur le travail mené chez nous pour préserver les 220.000 hectares des sites Natura 2000. Nos invités : Tomy Tchatchou, Chef de Cellule Nature protégée au Service public de Wallonie, Hubert Bedoret, directeur de Natagriwal et Emily Hugo, conseillère Natura 2000 dans la région de Malmedy.



NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : Science on the beach à la Maison de la Science de Liège

Du 1er juillet au 31 août 2021, la Maison de la Science de Liège propose aux familles d'expérimenter, de simuler, de tester...autour du thème des vacances : comment se comporte le sable ? quels sont les dangers du soleil ? les animaux marins ont-ils les mêmes mœurs que nous ? quels sont les secrets des cocktails d'été ! On en parle avec Hervé Caps, guide, depuis son bac à sable « à réalité augmentée » !

www.maisondelascience.uliege.be

