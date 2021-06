Tendances Première : Fort comme un hypersensible sur Auvio

LES TRIBUS : Notre place dans la fratrie a-t-elle une influence sur notre carrière ?

Depuis les années 1930, des spécialistes s'évertuent à démontrer un lien entre l'ordre de naissance et le développement de notre personnalité. Il fut relayé par des psychanalystes qu'il existe des ¿profils types¿ d'un aîné, d'un cadet, d'un benjamin ou encore d'un enfant unique. Et si cela pouvait avoir un impact sur notre comportement au travail et même sur notre orientation professionnelle ? Par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.





LE DOSSIER : Fort comme un hypersensible (Editions Michel Lafon)

On connait Maurice Barthélemy comme ancien membre de la troupe comique des Robins des Bois, comme ancien de la chaîne Comédie, comme acteur et réalisateur de plusieurs longs métrages (Papa, Low cost, Les ex...) mais on ne connaissait pas son hypersensibilité. Lui non plus d'ailleurs, il l'a découverte sur le tard, en 2015 ! Qu'est-ce exactement l'hypersensibilité en psychologie ? On en parle avec Maurice Barthélemy et Charlotte Wils, psychopraticienne.





LES TENDANCEURS : Balade guidée : "1000 ans de luttes sociales à Bruxelles"

Le Tour « 1000 ans de luttes » nous emmène à la découverte du quartier le plus rebelle de Bruxelles, les Marolles. Quartier de gens défavorisés mais aussi de gens épris de liberté et qui a été souvent au cœur des rébellions sociales : La Bataille des Marolles de 1969, La Guerre des matelas de 1989... François Ghislain, guide attise notre intérêt !

