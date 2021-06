Tendances Première : Quelle entreprise pour demain ? sur Auvio

LES TRIBUS : Les Rebonds inspirants d'Ann Vandenplas : » Nenette en vadrouille »

Durant tout l'été, Ann Vandenplas, comédienne, chanteuse, chroniqueuse, instagrameuse

nous inspire avec ses « Rebonds inspirants ». Chaque mardi, Ann nous emmène à la rencontre de ces personnes qui ont choisi de rebondir durant la crise sanitaire, et qui en profitent pour changer d'activité professionnelle, pour se tourner vers une activité bénévole, pour réinventer leur métier....et être ainsi plus en phase avec leurs propres valeurs !

Cette semaine, nous rencontrons Katy Van Hasselt, jeune femme originaire de Lasne. Depuis 15 ans, Katy bossait dans l'événementiel. Pandémie et confinement l'ont forcée à l'arrêt de son travail ! Grâce à ce temps libre, elle découvre le potentiel de sa région : nature, commerces et artisans locaux, artistes.... Et décide de créer « Nenette en vadrouille » qui propose des circuits balades à vélo pour découvrir autrement Lasne et ses environs !

LE DOSSIER : Quelle entreprise pour demain ?

Selon une récente enquête d'Acerta (prestataire de service RH), seuls 56 pourcents des travailleurs estiment que leur employeur se préoccupe de leur bien-être mental. Alors que 93 pourcents des dirigeants d'entreprises déclarent faire de leur mieux pour améliorer le bien-être mental et le moral de leur personnel. Autre chiffre interpellant : près d'un travailleur sur cinq a l'impression qu'il pourrait bientôt être victime d'un burn out !

On le voit : le bien-être au travail doit rester une priorité pour les patrons quand ils imaginent l'entreprise de demain ! La relocalisation, la transparence, la démocratie de gestion, l'horizontalité, la transition écologique et sociétale semblent être aussi au centre de l'avenir de nos entreprises ! On en parle avec Martine Clerckx, sociologue et créatrice de Wide, Institut stratégique de la société, Benoît Caufriez, Directeur d'Acerta Consult , Flora Kocovski, directrice générale de W.Alter et Salvatore Ianello, CEO administrateur délégué de Galler.





NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : Les plus belles balades à vélo en Wallonie !

Ce guide de vélo paru aux Editions Racine réunit les cinquante plus belles boucles à vélo en Wallonie et dans les Ardennes ! A découvrir sans modération !

