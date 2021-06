Tendances Première : Que signifie l'érotisme pour les ados de 2021 ? sur Auvio

LES TRIBUS : Feuilleton inédit : « Fictions d'Hier - Sciences d'aujourd'hui »

A partir du 28 juin et durant tout l'été, chaque lundi, diffusion d'un feuilleton inédit réalisé par Véronique Thyberghien « Fictions d'Hier - Sciences d'aujourd'hui ». Un voyage qui explore les lois et les théories scientifiques détournées dans quelques films de SF récents. Que signifient-elles ? Que représentent-elles dans notre société ? Comment s'expriment-elles aujourd'hui ? Disponible également en podcast sur Auvio.

Ce lundi : Tenet ou L'entropie inversée.



LE DOSSIER : Que signifie l'érotisme pour les ados de 2021 ?

L'adolescence est un moment important de la vie : on noue plus de rapports avec les autres, on socialise davantage, on se construit des amitiés, on drague, on séduit. C'est une période où le corps change, où la vie sexuelle commence, se cherche. Que ce soit par webcam (video chatting), l'envoi de SMS érotiques (sexting), des vidéos pornographiques, de la lecture érotique ou des séries érotiques, quelle est aujourd'hui la vision de l'érotisme pour les ados ? On en parle avec Déborah Danblon, chroniqueuse Littérature Jeunesse, Thierry Magnier, directeur de la maison d'édition Thierry Magnier qui propose la collection L'Ardeur résumée en 3 mots LIRE, OSER, FANTASMER, et Camille Nerac du Planning Aimer à l'ULB, sexologue et animatrice Evras.



NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : L'expo Geo'Dynamic qui décoiffe !

La tête dans les nuages, les cheveux dans le vent... l'expo Geo'Dynamic débarque le 1er juillet au Pass! Dans ce nouvel espace aux allures de station d'observation de la Terre, on explore, on découvre, on joue, on expérimente, on ressent : la pluie, les orages, les nuages, les tremblements de terre ou le vent. Une véritable immersion par les sens et par l'action. Prêt à débuter cette aventure ? https://www.visitmons.be/agenda/expositions/geo-dynamic-nouvelle-exposition-au-pass-3176035

