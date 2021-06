Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS : Au rayon des Matières grasses !

Anne Deflandre, journaliste responsable nutrition pour Femmes d'aujourd'hui et Chloé De Smet, diététicienne nutritionniste démêlent le vrai du faux concernant le gras dans notre assiette et nous prodiguent quelques conseils pour bien choisir nos beurres, margarines et autres huiles !



LE DOSSIER : Contraception non-hormonale.

Selon une récente enquête sur les moyens contraceptifs réalisée par Solidaris, 54,5 pourcents des femmes de 16 à 55 ans déclarent être sous pilule contraceptive. Pourtant toujours selon cette même enquête, 56 pourcents des femmes se disent aussi inquiètes de la composition hormonale de certains contraceptifs. Et, les jeunes femmes d'aujourd'hui s'interrogent davantage sur la pilule contraceptive, peut-être suite aux différentes polémiques des pilules de 3ème et 4ème génération ?

Une contraception non-hormonale est-elle possible ? Pourquoi ne pas partager davantage la contraception entre partenaires ? Existe-t-il des méthodes contraceptives plus naturelles et efficaces ? Y-a-t-il du nouveau dans le domaine de la contraception masculine ?

Tour de la question avec Daniel Murillo, gynécologue CHU Saint Pierre, Chloé Debon, réalisatrice et créatrice du projet Shoukria on line et Maxime Labrit, l'un des inventeurs de l'anneau contraceptif masculin.



LES TENDANCEURS : Quels élixirs à l'heure de la sieste ?

Nathalie Masset, notre sommelière du thé nous propose une sélection de thés, infusions, tisanes apaisantes pour profiter agréablement des siestes cet été !

