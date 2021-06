Tendances Première : Réapprenons à « Vivre sur Terre » sur Auvio

LES TRIBUS : « Dis-moi comment tu pars, je te dirai quelles vacances tu vas passer »

En effet, la vision des vacances des belges n'est pas uniforme ! Et surtout après cette année qui vient de s'écouler : on ne se colle pas de pression, on oublie les injonctions : plans parfaits / photos parfaites / activité parfaite, etc... Le mot d'ordre, c'est la déconnexion. Les déconnexions ! A l'aide d'anecdotes estivales les plus folles, mais aussi d'infos pratico-pratiques train, vélo, sports fluviaux, etc... Clémentine Rasquin et Yves-Marie Vilain, journalistes au Ligueur, nous aident à atteindre « la parfaite » déconnexion cet été !

https://www.leligueur.be/



LE DOSSIER : Réapprenons à « Vivre sur Terre »

En ce début de 21e siècle, malgré les catastrophes écologiques annoncées, aucun changement majeur n'a été mis en place. C'est un constat. Pourquoi ? Pourquoi cette inertie alors que des solutions existent ? D'après le Pr. Julien Lebrun, philosophe spécialisé en bioéthique, cette passivité est due à notre conception du monde : nous percevons notre environnement comme un support inerte, taillable et corvéable à merci. Mais la réalité est que nous n'existons pas sans environnement. Reprendre conscience de ce que nous sommes - comme du monde dans lequel nous vivons - constitue donc l'enjeu majeur de ce siècle. Il est temps de réapprendre à « Vivre sur Terre. Comment dépasser le nihilisme contemporain » (Ed. L'Harmattan).



LES TENDANCEURS : Dans la peau d'une serial killer

Dans sa pièce Ogresse, l'auteur Philippe Blasband a imaginé ce type d'héroïne : une femme qui pourrait être notre voisine, notre amie, notre sœur. Une femme qui pleure devant un film triste avec toute sa sensibilité, qui aime que son ménage soit impeccable. Une femme fan de Harry Potter. Mais une femme qui tue et qui y prend un plaisir fou. Cette femme prend vie grâce à Chloé Struvay au théâtre « Le public » à Bruxelles en ce moment même. La pièce s'appelle « Ogresse » et est mise en scène par Michel Kacenelenbogen. Un billet de Ann Vandenplas, notre comédienne instagrameuse.

OGRESSE (theatrelepublic.be)

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT Émission Tendances Première