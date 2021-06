Tendances Première : Euro 2020 : Les paris sportifs sur Auvio

LES TRIBUS : Littérature jeunesse : Extraordinaire Jean-Claude Mourlevat !

Déborah Danblon, notre chroniqueuse Littérature jeunesse nous propose une sélection de romans, surtout animaliers, écrits par un auteur français multiprimé et couronné notamment par le Prix Astrid Lingren (le Nobel de la Littérature jeunesse), Jean-Claude Mourlevat !

Jefferson Editions Gallimard et La Ballade de Cornebique Editions Gallimard



LE DOSSIER : Euro 2020 : Les paris sportifs

Depuis le 11 juin dernier, nous vivons au rythme de l'Euro. Etes-vous peut-être tentés de parier sur certains matchs ou avez-vous déjà parié depuis le début de l'Euro? Les sites de paris et autres casinos en ligne n'ont jamais été aussi nombreux, disponibles ou faciles d'accès qu'aujourd'hui. Actuellement, un smartphone suffit pour parier. Mais quelle réglementation sur les paris sportifs et jeux de hasard existe en Belgique? Quelle protection est mise en place pour les jeunes et les joueurs faibles ? Nous en parlons aujourd'hui dans notre dossier spécial foot Euro 2020 - paris sportifs avec Magali Clavie, présidente de la Commission (belge) des Jeux de Hasard et Yasmine Lamisse, chroniqueuse juridique.





LES TENDANCEURS : A la découverte de la RD du Congo...

François Mazure, notre chroniqueur globetrotteur nous emmène en République démocratique du Congo et s'intéresse à la situation dans le nord Kivu. Il y était en mai dernier notamment pour faire l'ascension du volcan Nyiragongo, tout juste deux semaines avant l'entrée en éruption de ce volcan, en accalmie depuis presque 19 ans !

