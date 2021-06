Tendances Première : Journée mondiale du Yoga : Les bienfaits de cette discipline sur Auvio

LES TRIBUS

Avec Pierre Schepens psychiatre, directeur de la clinique de la forêt de Soignes, penchons-nous sur l'histoire de la médecine en lien avec l'actualité. Aujourd'hui : Le SIDA.



COUP DE POUCE : Le syndrome du cocon : et si on n'osait plus retourner au bureau ?

Notre ¿chez nous¿ est devenu le cœur de nos vies privées et professionnelles. Parce que Covid, parce que confinement, parce que couvre-feu... Mais et si, au fond, cette obligation nous convenait bien ? Depuis une quarantaine d'années, ce besoin de cocooning, ce repli sur soi infuserait dans toute notre société. Dont un des responsables est la peur du risque. Un isolationnisme volontaire qui, aussi confortable soit-il, n'est pas sans conséquence sur notre rapport au travail et à l'entreprise. Avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



LE DOSSIER : Le yoga reconnu comme outil puissant pour faire face au stress et pour maintenir le bien-être physique

Des niveaux de stress plus bas, une réduction des douleurs chroniques du dos, du cou, des articulations, une baisse de la tension artérielle, une meilleure souplesse, etc... Pratiqué par tous et partout, le yoga est devenu symbole de paix intérieure, de sérénité et de bien-être pour un nombre croissant d'occidentaux. Reconnaissant sa popularité universelle, l'Assemblée générale des Nations Unies a même proclamé le 21 juin Journée internationale du yoga ! On en parle avec Huguette Declercq, présidente de Atlantide asbl et Abepy asbl, professeure de yoga depuis une trentaine d'années et Kiran Vyas, créateur des centres Tapovan, auteur d'ouvrages sur l'ayurvéda et le yoga.

LES TENDANCEURS : applis plantes

Avec Luana Fontana, notre chroniqueuse TIC, découvrons comment fonctionne Clubhouse, la nouvelle appli qui décolle en Belgique pour se faire du réseau.

