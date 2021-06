Tendances Première : Cancer colorectal : test gratuit pour les + de 50 ans sur Auvio

LES TRIBUS : 1000 bornes pour la santé mentale

1000 kms parcourus en 21 jours, reliant 21 villes de Wallonie et Bruxelles. Soit une grande marche citoyenne pour la santé mentale et le bien-être du 20 juin au 10 juillet 2021. Objectif ? Remettre le bien-être psychologique au centre des préoccupations et renouer les liens sociaux entre citoyen·nes et acteurs·actrices de la santé mentale. Avec Nicolas Pinon, professeur de psychologie à l'UCLouvain et à la Haute Ecole Léonard de Vinci, coordinateur de la marche. Grande Marche pour la santé mentale et le bien-être (grande-marche-sante.be)



LE DOSSIER : Cancer colorectal : test gratuit pour les + de 50 ans

Détecté à temps, le cancer colorectal peut se guérir dans 90% des cas, alors qu'actuellement il mène pratiquement à un décès sur trois, c'est le constat de Bruprev, l'association chargée du dépistage par la Région bruxelloise. Diagnostiquer ce cancer est pourtant simple : il suffit d'un kit à faire chez soi, le Colotest. Il est gratuit tous les deux ans pour les citoyens bruxellois âgés de 50 à 74 ans et à demander auprès de son pharmacien. En studio nous recevons le docteur Jean-Benoit Burrion, coordinateur de Bruprev, et Jean-Luc Van Laethem, oncologue à Erasme pour répondre à plusieurs questions sur le sujet : Qui dépister ? A quel âge ? Comment ? Que faire face à des polypes ? Quels sont les traitements actuels ? Quel est l'intérêt d'un diagnostic précoce ?...

www.depistagecancer.be/bxl/



LES TENDANCEURS : L'étonnante histoire de la VHS...

Voici l'étonnante histoire de ce produit de grande consommation qui a fait souffler un vent de liberté dans les années 80 : la VHS ! Avec la bonne humeur de Kamal Messaoudi, notre geek de chroniqueur !

