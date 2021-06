Tendances Première : Familles, on vous aime ! sur Auvio

LES TRIBUS : Quand ça va, quand ça va pas : Leur (s) famille (s) (Ed.Glénat Jeunesse)

Ou Leur famille expliquée aux enfants (et aux parents), Marie Rose Moro pédopsychiatre, professeur des universités, praticien hospitalier en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Descartes et psychanalyste française raconte aux enfants dès 7 ans les familles d'aujourd'hui : c'est quoi une famille ? Toutes les familles sont-elles les mêmes ? C'est quoi un « bon » papa ? une « bonne » maman ? Un livre illustré par Laure Monloubou, illustratrice diplômée de l'école Emile Cohl



LE DOSSIER : Une semaine sur deux (Editions Arènes)

Selon une étude de l'UCLouvain de 2019, menée par la sociologue Laura Merla, les familles séparées ou divorcées représentent en Fédération Wallonie-Bruxelles un peu plus d'un tiers des familles d'aujourd'hui. Dix pourcents des adolescents vivent selon le mode de la garde alternée. Benoît Hachet, sociologue français (École des hautes études en sciences sociales dans le laboratoire IRIS, Institut de recherches interdisciplinaires sur les enjeux sociaux) a enquêté sur la résidence alternée ou garde partagée (ainsi appelée en France) pour comprendre le mode de fonctionnement de ces enfants et parents. Une certitude : la famille d'aujourd'hui est bien une cellule vivante en plein mutation !



LES TENDANCEURS : « L'après covid, nouvelle ère ou retomber dans ses travers ? »

Comme dans beaucoup de cas de crise où nous devons faire le deuil de choses que nous pensions acquises, nous sommes nombreux à nous être dit que cette période de pandémie serait l'occasion de changer les choses et de se recentrer sur notre bonheur. Comment vérifier que nous sommes en train d'intégrer ces changements durablement dans nos vies ? Avec Magali Mertens, adepte du coaching de résilience.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première