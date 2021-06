Tendances Première : Le présentiel, source d'inspiration et de création ? sur Auvio

LES TRIBUS : La fabrique des héros !

Bruno Humbeeeck, psychopédagogue et directeur de la Clinique de la Résilience s'interroge : Comment fabriquer un héros pour le meilleur ou pour le pire : de Lukaku à Jürgen Conings ?



LE DOSSIER : Coup de pouce : Le présentiel, source d'inspiration et de création ?

Avec le retour progressif au travail, quels sont les bienfaits de se retrouver sur son lieu de travail ou entrepreneurial. Le lieu est devenu une source d'inspiration. Les entreprises préparent le retour des travailleurs avec la création d'un nouveau cadre plus moderne. Pour les entrepreneurs, ils vont retrouver leur lieu, source de développement de leur activité. On compte plusieurs incitatives où le retour au travail rime avec entrepreneuriat : BeCentral, un campus digital, Kokotte, un pop-up restaurant qui permet à des restaurateurs de tester leur concept dans un restaurant éphémère ou l'Auberge Espagnole, un incubateur qui permet de tester son projet de commerce, Silversquare le premier coworking de Belgique qui va ouvrir plusieurs centres cette année.

Comment le retour en présentiel dans des lieux inspirants pourrait bien soutenir la relance en Belgique ?

Avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself, Isabelle Grippa CEO de Hub.brussels, Laurent Hublet, CEO de Be Central et Axel Kuborn CEO de Silversquare.



LES TENDANCEURS : Cultes, les répliques !

Avec Chrystelle Charlier, www.imparfaites.be, décryptage de certaines répliques cultes ! Pour avoir la référence !

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT Émission Tendances Première