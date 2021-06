Tendances Première : Entrepreneure et maman ? C'est possible ! sur Auvio

LES TRIBUS : RGPD et Utilisation de nos données personnelles ?

Entré en vigueur en Europe, en mai 2018, le RGPD, Règlement général sur la protection des données a déjà fait couler beaucoup d'encre. Contrainte supplémentaire pour les entreprises privées et publiques, il ne semble pas toujours bien compris ou respecté. La Commission européenne vient d'ailleurs de lancer une procédure d'infraction à l'encontre de la Belgique pour manque d'indépendance de l'Autorité de protection des données. On en parle avec notre chroniqueuse juridique, Yasmine Lamisse.



LE DOSSIER : Entrepreneure et maman ? C'est possible ! (Editions Mardaga)

Les femmes représentent 51 pourcents de la population européenne. Elles sont globalement plus diplômées que les hommes, 58 pourcents des « graduates » en Europe sont des femmes. Pourtant, elles gagnent toujours moins que les hommes, spécialement lorsqu'elles deviennent mère. Et elles continuent de consacrer en moyenne 17 heures par semaine de plus que leur compagnon, aux tâches du ménage ! Elles représentent moins de 5 pourcents des grands patrons de grosses entreprises et ne sont qu'un tiers d'indépendantes ! (sources EIGE et EESC).

Marine André est cheffe d'entreprise depuis ses 22 ans (elle a créé sa propre marque de cosmétiques naturels) et est maman de 4 enfants. Dans son livre, elle nous livre toutes les étapes de son parcours et ses embûches pour inspirer et encourager d'autres femmes à se lancer dans leur propre projet professionnel ! Elle est l'invitée de Véronique Thyberghien.



LES TENDANCEURS : Le degré d'alcool des vins

Avec Eric Mazuy de www.askmewine.eu : A quoi correspond exactement le degré d'alcool indiqué sur les bouteilles de vin ?

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première