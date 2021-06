Tendances Première : Ces insomnies qui riment avec pandémie... sur Auvio

LES TRIBUS : La Covid-19, à la mesure des 7 péchés capitaux ?

La Covid-19, à la mesure des 7 péchés capitaux ? Avec Jean Van Hemelrijck, Psychologue et psychothérapeute.



LE COUP DE POUCE

Avec Quentin Gaillard, focus sur des projets de la plateforme de financement participatif belge www.crowdin.be. Aujourd'hui une nouvelle série de beaux projets ! Le projet AngelsTeam racing : 4 femmes qui se lancent dans la course automobile pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Ensuite la boutique Laura Bourdoux tailleur, une boutique de fabrication et réparation de vêtements dans la région de Stavelot. Un vrai service de proximité et artisanal ! La boulangerie Sans Patron (Liège) a elle un objectif social puisqu'une partie des pains fabriqués sont distribués à des personnes en difficulté. Le projet solidaire d'Arnaud Bodart, le gardien du Standard de Liège, qui lance une campagne de récolte de fonds pour soutenir la Maison de l'Institut Michotte qui accueille des jeunes de 3 à 18 ans afin de leur offrir des cotisations à des clubs de sport, du matériel pour la salle de psychomotricité ou des séances encadrées par un coach sportif. Et enfin, le projet de Pierre et David Callant qui se font appeler Les frères d'Ardennes, qui se lancent dans la création d'un court métrage qui a pour objectif d'incarner la région de l'Ardenne et d'être le point de départ de la création d'un pôle cinématographique dans la région.



LE DOSSIER : Ces insomnie qui riment avec pandémie...

Un cinéaste insomniaque veut comprendre pourquoi il ne dort plus et il décide de mener une enquête, qui transformera son rapport à la nuit et au sommeil. "Le Dormeur éveillé" est un documentaire de Boris Van der Avoort qui est en studio pour témoigner. L'occasion bien sûr aussi de parler de l'insomnie en profondeur. Début 2020, 7 à 8% des Belges se plaignaient d'incapacité à trouver le sommeil. Ce nombre a grimpé à 19 % durant le premier confinement. Au second confinement, la proportion est même passée à 29 % d'insomniaques, selon une étude de la VUB et de l'hôpital Brugmann à Bruxelles. Comment devient-on insomniaque ? Que traduit cet état ? Comment en sortir ? On en parle avec le Pr. Benny Gimbada Mwenge, spécialiste en médecine du sommeil au Service de Pneumologie des Cliniques universitaires Saint-Luc.



LES TENDANCEURS : ¿la santé mentale, le nouvel eldorado pour les marques¿.

