Tendances Première : Petites histoires de domination sportive sur Auvio

LES TRIBUS : Du fantastique pour nos ados !

Avec notre chroniqueuse Livre Jeunesse, Déborah Danblon, on parle nouveautés un peu fantastiques chez Mijade : Sandrine Beau, Un simple soupçon Et Cyril Guinet, Le jour où j'ai réussi à effacer mes interros et le reste!

https://debbiedebbiedeb.wordpress.com/2021/06/09/des-nouveautes-chez-mijade/



LE DOSSIER : Petites histoires de domination sportive (Ed.du Rocher)

Chaque année depuis 12 ans, le site Greatest Sporting Nation classe les meilleures nations sportives de l'année. En 2020, les trois nations qui se hissent en haut du classement sont les Etats-Unis, la Norvège et l'Allemagne. D'autres classements de ce type existent. L'une des finalités de ces classements est d'éclairer les décisions politiques des fédérations sportives du monde entier. C'est ainsi que la Belgique a beaucoup misé ces dernières années sur le hockey sur gazon : les Red Lions et les Red Panthers seront bientôt aux JO de Tokyo et espèrent remporter des médailles !

Et dans ces classements, apparaissent aussi les dominations sportives de certaines nations : la natation artistique pour les Russes, le water-polo pour les Hongrois, le plongeon pour la Chine... Guillaume Evin, journaliste et écrivain nous raconte dans son ouvrage, toutes ces histoires de domination sportive, souvent le fruit de traditions ancestrales mais pas que !



LES TENDANCEURS : Offrir des fleurs écoresponsables de chez nous ! (nouvelle diffusion)

Des fleurs écoresponsables en travaillant en collaboration avec un réseau de producteurs belges ? C'est possible. On en parle avec Robert Colard qui nous présente la plate-forme http://www.mariepoppies.be/ pour mettre en contact des fleuristes et des producteurs de fleurs belges, mais qui propose aussi de commander en ligne des bouquets de fleurs de chez nous et qui respectent l'environnement ! Valentine Weinand nous présente Marie Poppies qui est actuellement en levée de fonds sur be.lita.co pour un développement sur toute la Belgique ! Engouement oblige !

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT Émission Tendances Première