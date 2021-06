Tendances Première : Top départ pour le "Sun Trip 2021", un rallye sur des vélos solaires électriques à travers l'Europe sur Auvio

LES TRIBUS :

Avec Pierre Schepens psychiatre, directeur de la Clinique de La Forêt de Soignes, penchons-nous sur l'histoire de la médecine en lien avec l'actualité. Aujourd'hui : Le premier médecin qui au 19ème siècle a essayé, avant Pasteur, d'imposer (sans grand succès) l'hygiène des mains en chirurgie et gynécologie...



LE COUP DE POUCE : Le dressing mobile solidaire

Suite à la crise actuelle, de nombreux citoyens sont en chômage technique ou ont perdu leur emploi et se demandent comment ils vont boucler leurs fins de mois. Le dressing mobile solidaire qui avait vu le jour en 2019 à encore plus de raisons d'être aujourd'hui. Le principe est simple, c'est de permettre à n'importe qui d'acheter des vêtements au prix de 1€ la pièce, pour les enfants, c'est 2 pièces pour 1€. C'est une manière de se faire plaisir, sans stigmatisation tout en diminuant l'empreinte écologique et en venant en aide à d'autres citoyens ! Les vêtements sont de seconde main ou des surstocks de magasins et la moitié des sommes récoltées lors des dressings mobiles sont reversées à des associations de la commune où le dressing mobile se déplace et qui viennent en aide aux personnes précarisées.

dressing mobile solidaire



LE DOSSIER : Top départ pour le "Sun Trip 2021", un rallye sur des vélos solaires électriques à travers l'Europe

Depuis 2013, le Sun Trip Europe c'est le rendez-vous des aventuriers en vélos solaires. Le Top départ sera donné symboliquement depuis Bruxelles, le 15 juin 2021. Au terme d'un parcours de 10.000 km, à travers plus de 30 pays, les 40 participants termineront à Lyon en juillet/août. Partout en Europe elles et ils auront démontré que l'énergie solaire adaptée au vélo électrique permet d'inventer une nouvelle forme de mobilité, avec des engins hybrides permettant de rouler jusqu'à 400 km par jour, et ce sans aucune émission de gaz à effet de serre. Présentation en compagnie de Didier Vandenhove, participant belge et de Florian Bailly organisateur du rallye.

Sun Trip Europe



LES TENDANCEURS :

Qu'est-ce que le Deepfake ? Avec Luana Fontana, notre chroniqueuse TIC.

