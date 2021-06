Tendances Première : Les jeunes et l'écriture... sur Auvio

LES TRIBUS : Loi Qualité des soins de santé : quelles répercussions pour les sages-femmes ?

La Loi qualité, votée en 2019 et qui entrera en vigueur en 2022, garantit en principe la qualité de la pratique des soins de santé. Cette nouvelle loi est considérée comme complémentaire à la loi relative aux droits des patients. Tout bénéfice donc pour les patients ! Encore faut-il s'entendre sur la définition de « qualité de soin » ! Aline Schoentjes, sage-femme chez Amala s'inquiète des répercussions de cette loi sur le métier de sage-femme et sur les naissances accompagnées par des équipes de sages-femmes.





LE DOSSIER : Former à l'écrit, former par l'écrit dans le supérieur (Ed.Deboeck)

Le monde académique constate que beaucoup de jeunes connaissent des difficultés importantes dans le domaine de l'écrit ! Malheureusement ces difficultés rédactionnelles peuvent entraver le cursus des étudiants mais aussi leur parcours professionnel ultérieur.

Pourtant, l'idée reçue que les jeunes n'écrivent plus, n'est pas forcément correcte ! Les jeunes semblent avoir toujours un attrait pour l'écriture mais ils utilisent des formes numériques, des formats plus courts, des modes narratifs différents. Comment se passe la transition entre l'enseignement secondaire et le supérieur sur le plan de l'écrit ? Comment soutenir nos étudiants dans ce domaine ? Quelles sont les difficultés particulières des étudiants allophones et plurilingues ? Que peut apporter le numérique dans le soutien à l'écriture ? Caroline Scheepers, responsable du Centre de Didactique de l'Enseignement supérieur propose dans cet ouvrage (rédigé avec des spécialistes de l'écrit) des réflexions théoriques, mais aussi des perspectives pour « mieux faire écrire » dans le supérieur !





LES TENDANCEURS : Que faut-il manger pour être un geek ?

Une chose fait l'unanimité dans la culture Geek : la nourriture ! Il y a la Butterbeer dans Harry Potter, le lait bleu de Bantha dans Star Wars, les Twinkies de Ghostbusters, les Razzles dans Trente ans sinon rien ...Chaque film a sa saveur ! Avec Kamal Messaoudi, notre chroniqueur Geek.

