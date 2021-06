Tendances Première : Et si on adoptait un mode de vie plus slow ! sur Auvio

LES TRIBUS : Le judo à l'école

Faire du judo à l'école ? Oui, mais alors vraiment comme des Japonais, en se fiant davantage à des ceintures qu'à des médailles... On en parle avec Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l'UMons.



LE DOSSIER : « Comment j'ai arrêté de me presser le citron » (Ed. l'attitude des héros)

« A 20 ans, j'étais la surconsommation incarnée. Je rêvais sac Louis Vuitton, Audi A3, Sportback, Voyage aux Caraïbes... Pourtant, j'étais incapable de l'essentiel : être profondément heureuse... » A cette époque, Carolina Vermeersch, fraîchement diplômée en marketing passe trois ans à Barcelone pour apprendre l'espagnol mais elle y dévalise surtout les boutiques ! A son retour en Belgique, c'est la prise de conscience ! Elle décide d'adopter un mode de vie plus slow, durable, local, biologique ! Elle crée The Lemon spoon pour accompagner les citoyens et les entreprises dans la transition écologique et sociale. Dans son livre, elle partage avec nous sa transition personnelle (5 années pour changer !) avec un zeste de fraîcheur, d'optimisme et de coups de pieds aux fesses !

LES TENDANCEURS : Le Flow...

Le flow : Se laisser porter par le courant, c'est ce fameux mouvement de lâcher-prise dont on parle beaucoup. Mais quand on veut quelque chose, ne faut-il pas essayer d'enfoncer des portes, au risque de passer à côté d'une opportunité ? avec Magali Mertens, coach, conférencière et autrice.

