Tendances Première : L'éloge du rire sur Auvio

LES TRIBUS : Une nouvelle posture pour le métier d'avocat

Réussir son conflit plutôt que le gagner ou le perdre, concilier plutôt que défendre, conseiller et apaiser, c'est la nouvelle posture du métier de l'avocat. Du 31 mai au 11 juin 2021, le barreau de Bruxelles tente de sensibiliser à cette nouvelle posture de l'avocat. Avec Michel Forges, bâtonnier sortant de l'ordre français du Barreau de Bruxelles et médiateur qui nous parlera aussi des MARC's ou « modes alternatifs de règlement des conflits ».





LE DOSSIER : L'éloge du rire (Ed.Flammarion)

Le Larousse définit le rire comme la » manifestation d'une gaieté soudaine par l'expression du visage et par certains mouvements de la bouche et des muscles faciaux, accompagnés d'expirations plus ou moins saccadées et bruyantes ». Drôle ! Cécile Hess Halpern, avocate et autrice nous propose dans son ouvrage une histoire du rire mais aussi de décrypter pourquoi le rire nous fait autant de bien ! Avec aussi, Paul Fiasse, l'un des chantres du yoga du rire chez nous.



LES TENDANCEURS

44 ans,... et j'ai toujours peur des monstres la nuit ! Avec la plus parfaite des femmes Imparfaites, Chrystelle Charlier !

