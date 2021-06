Tendances Première : « La 5G : Au-delà du pour ou contre » sur Auvio

LES TRIBUS : Tout savoir sur les paris sportifs !

Yasmine Lamisse, notre chroniqueuse juridique nous propose un focus sur les paris sportifs mais aussi bien sûr sur les campagnes de sensibilisation lancées par la Commission des Jeux de Hasard belge à l'occasion du tout prochain lancement de l'Euro Foot. Mieux vaut être un joueur averti et modéré !





LE DOSSIER

« La 5G : Au-delà du pour ou contre », le rapport d'AlterNuméris.

La 5G, c'est l'ensemble des technologies qui définit la 5ème génération de téléphonie mobile. Elle nous promet par exemple une vitesse de transfert de données plus élevée, une connexion quasi instantanée au réseau, une multitude d'objets connectés au réseau ...

Mais, la 5G suscite un débat passionné et polarisé car derrière cette technologie, il y a des enjeux sanitaires, environnementaux, sécuritaires, sociétaux et économiques, pas forcément en adéquation ! AlterNuméris, un collectif de chercheurs et de penseurs qui réfléchit les enjeux de la société numérique vient de rédiger un rapport critique sur la 5G. Pour prendre un peu de hauteur ! Avec Steve Tumson, ingénieur civil et mécatronicien de l'UCLouvain, membre du collectif.



LES TENDANCEURS : Le thé : avec ou sans lait ?

A l'occasion de la Journée mondiale du lait, Nathalie Masset, notre sommelière du thé s'interroge : du lait dans le thé ou pas ?

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première