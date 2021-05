Tendances Première : Le boom de l'immobilier belge en question sur Auvio

LES TRIBUS

Changer de regard sur l'échec scolaire.

"Il faut", "tu dois", ces « tics de langage » nous amènent trop souvent à un sentiment inconscient d'ordre et d'obligation, et face à l'échec scolaire, ils n'aident certainement pas. Sandrine Corbiau de l'asbl Parents-Thèse, nous propose Le Pack Aventure, un exercice pour travailler son stress par rapport à l'échec et ainsi changer de regard sur l'échec scolaire. En tant qu'élève ado mais aussi en tant que parent d'élève ado.

http://www.parents-theses.be

https://www.facebook.com/ParentsTheses/



LE COUP DE POUCE

L'action « SUPPORT YOUR CLUB »

Suite à la crise sanitaire, les clubs de sport sont dans une situation compliquée. Les besoins identifiés par la plupart des clubs sont financiers et matériels. La solidarité est plus que jamais importante lors de cette période difficile. À l'aube d'une reprise des activités pour ces clubs (certains ont déjà repris), il est essentiel d'avoir un plan de relance qui leur permettra d'envisager l'avenir avec sérénité. Avec Quentin Gaillard de www.crowdin.be



LE DOSSIER

Le boom de l'immobilier belge en question

Avec le récent boom du marché immobilier belge, de nombreuses questions se posent : Pourquoi cette augmentation soudaine ? Face à la pandémie, l'immobilier serait-il devenu une valeur refuge ? Quelles sont les grandes tendances dans les différentes régions en Belgique ? Les secondes résidences auraient-elles le vent en poupe ? Quid des conditions urbanistiques ? Quid de la fiscalité en matière d'immobilier ? Comment se passe concrètement une vente, un achat ? Le rôle du compromis, etc... A vos questions à nos trois notaires qui seront en studio ce lundi : Maîtres Valérie Masson, Marie-Antoinette Léonard et Marc Van Beneden.



LES TENDANCEURS

Aurélie Russanowska de BBDO nous parle de Coliving, une tendance d'habitat qui « cartonne ».

