Tendances Première : Du nouveau dans l'hypnose médicale sur Auvio

LES TRIBUS

Et si on écrivait une lettre papier ? C'est la réflexion proposée aujourd'hui par Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute.



LE DOSSIER

Du nouveau dans l'hypnose médicale.

Avec Jean Becchio médecin généraliste, praticien consultant des Hôpitaux de Paris (soins palliatifs - psychiatrie), directeur du Diplôme universitaire d'hypnose clinique Paris XI, on oublie le cliché de l'hypnose de foire ! En effet, le Dr Becchio parle de TAC, Thérapie d'Activation de Conscience et nous présente les nouvelles formes de cette hypnose médicale. Il est l'auteur, avec Bruno Suarez, de l'essai : « Du nouveau dans l'Hypnose. Les techniques d'activation de conscience » (Ed. Odile Jacob).



LES TENDANCEURS

Eric Mazuy de www.askmewine.eu nous en dit plus sur les collections autour du vin.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première