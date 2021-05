Tendances Première : Analphabétisme financier et Education financière sur Auvio

LES TRIBUS : « Apprendre à dormir, Dormir pour apprendre. »

Avec Clémentine Rasquin, journaliste au Ligueur, nous reviendrons sur l'importance du sommeil pour nos chères têtes blondes et la nécessité pour les parents de consulter rapidement en cas de problèmes !



LE DOSSIER

Analphabétisme financier et Education financière

Selon une étude du fournisseur de services financiers Intrum, réalisée dans 24 pays européens, la Belgique ne se classe pas très bien en matière de « culture financière ». Le questionnaire portait sur des thèmes tels que la gestion d'un budget, le calcul des taux d'intérêts, l'inflation...autant de notions qui permettent à chaque ménage de gérer au mieux ses finances. Et, la jeune génération semble se tourner davantage vers les médias sociaux comme source d'acquisition de connaissances financières. La Belgique peut-elle mieux faire dans le domaine de l'éducation financière ? La FSMA, l'Autorité des Finances et des marchés financiers, a lancé en 2013 son programme d'éducation financière, Wikifin. Et, l'enseignement secondaire comprend de plus en plus l'importance d'enseigner cette matière à nos jeunes ! On en parle avec Christophe De Boeck, porte-parole d'Intrum, Jean-Paul Servais, président de la FSMA et Kenneth De Beckker, chercheur post-doctorant à la KULeuven et à l'UHasselt.





LES TENDANCEURS : La culture est de retour !

Avec Ann Vandenplas, notre comédienne instagrameuse.

Pour ce deuxième déconfinement, Ann Vandenplas revient sur le parcours difficile du monde culturel à travers cette crise que nous traversons. Son but : nous offrir un résumé des perspectives futures.... Une façon de permettre aux auditeurs d'y voir plus clair pour soutenir au mieux les initiatives déjà confirmées pour les mois à venir dans les conditions actuelles.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première