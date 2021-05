Tendances Première : La cystite (Ed.Flammarion) sur Auvio

Les Tribus : « Faux semblants », pour nos ados !

Déborah Danblon nous donne de bons conseils lecture pour nos ados. Aujourd'hui : Tu me dois un meurtre d'Eileen Cook aux Editions Casterman et Le vrai visage de Tulip Taylor d'Anna Mainwaring aux Editions de la Martinière.



Le Dossier

La cystite - Dr Jean Marc Bohbot et Rica Etienne (Ed.Flammarion)

Savez-vous que la cystite n'est pas une maladie sexuellement transmissible ? Que certains âges ou situations sont des zones rouges pour la cystite ? Que certaines positions pendant l'amour éteignent le feu et que d'autres le ravivent ? Que certains remèdes naturels peuvent faire aussi bien voire mieux que les antibiotiques ?

En France, toutes les 30 secondes, une femme déclare une infection urinaire. A travers cet ouvrage, le Dr Jean-Marc Bohbot et Rica Étienne abordent sans tabou ce cauchemar féminin et vous aident à mieux comprendre votre anatomie, votre fonctionnement intime, les périodes et situations à risque (grossesse, ménopause, sexualité, hygiène de vie...). Ils sont nos invités du dossier.



Les Tendanceurs : Pine Ridge, dans le Dakota du sud.

François Mazure nous parle de la réserve indienne de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud. La région la plus désœuvrée des USA.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première