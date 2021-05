Tendances Première : Maintenant qu'ils ne sont plus là (Ker Editions) sur Auvio

LES TRIBUS : Le Projet « Ose le vert, recrée ta cour »

Quatrième édition du projet « Ose le vert, recrée ta cour » qui vise à ramener de la biodiversité dans les espaces scolaires extérieurs, parce que le contact avec la nature est essentiel et encore plus pour nos enfants ! Les écoles peuvent déposer leur candidature pour éventuellement bénéficier d'un soutien et d'une aide de la part de www.Goodplanet.be.

On en parle avec Eline Botte, responsable du projet pour Goodplanet.

www.oselevert.be





COUP DE POUCE : Quel droit à l'image pour les travailleurs ?

Coup de pouce à des projets en devenir ou existants, local, solidaire, mais aussi des projets en transition, des entreprises en difficulté ou résilientes.

« Souriez sinon vous êtes viré ! » : quels sont les droits des travailleurs pour l'utilisation de leur image en entreprise ?

L'augmentation du travail à distance, des vidéos en ligne et l'utilisation des nouvelles technologies par les entreprises posent question sur la vie privée des travailleurs. Les entreprises utilisent de plus en plus l'image de leurs travailleurs dans leur communication : vidéo, blog, tutoriel, formation, recrutement. Quels sont les droits des travailleurs pour leur image ? Comment gérer son image en entreprise ? Quels sont les règles essentielles en matière de vie privée ?

Avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself et Pascal Leduc, avocat en propriété intellectuelle et en vie privée chez Sybarius.





LE DOSSIER : Maintenant qu'ils ne sont plus là (Ker Editions)

Yves De Locht, médecin généraliste pratique depuis de nombreuses années l'euthanasie qui est autorisée et encadré par la loi en Belgique. Mais, il n'en est pas de même partout selon les législations. Au travers de nombreux témoignages, Yves de Locht et Guylaine Liétart montrent combien il est important pour la plupart d'entre nous de choisir sa fin de vie, mais aussi combien il est essentiel pour les proches d'accompagner la personne en fin de vie. C'est déterminant pour faire son deuil !





LES TENDANCEURS : Wikipédia fête ses 20 ans !

Luana Fontana, notre chroniqueuse TIC nous fait découvrir les coulisses de Wikipédia, l'encyclopédie collaborative du web qui fête cette année ses 20 ans !

