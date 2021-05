Tendances Première : Le projet Brussels Donut sur Auvio

LES TRIBUS : Mes livres MOI

Stéphanie Fregapane est psychomotricienne fonctionnelle et relationnelle. Au travers de ses séances, elle tente d'aider les enfants et les ados à mieux gérer leurs émotions négatives comme le stress, les angoisses.... Pour les amener à grandir et s'épanouir bien dans leurs baskets ! Elle vient de créer un outil, Mes livres et Moi, à destination des enfants, des ados mais aussi des adultes, pour appréhender des mécaniques qui leur permettront de s'exprimer, de mieux gérer les émotions et de s'accomplir !

Il existe déjà deux tomes de cet ouvrage : Mes émotions et moi, Mes pensées positives et moi.



LE DOSSIER

Le projet Brussels Donut

Depuis quelques années, on parle de plus en plus de l'économie du Donut de Kate Raworth, une économiste britannique, qui s'inspire du célèbre beignet pour nous faire visualiser les deux cercles, intérieur et extérieur, au sein desquels une économie saine devrait être maintenue pour être socialement juste et écologiquement sûr.

La Région de Bruxelles-Capitale veut s'inspirer de cette fameuse théorie du Donut pour arriver à une gestion publique plus respectueuse de l'humain et de la nature. Le projet en est à ses débuts, mais un événement en ligne est organisé le mardi 25 mai à 15h, Brussels Donut : Et maintenant ? pour aussi susciter la participation citoyenne et imaginer ensemble un cadre de réflexion adapté à la réalité bruxelloise. On en parle avec Laure Malchair, directrice de l'asbl Confluences et Géraldine Thiry, professeur d'économie à l'ICHEC et professeur associé à l'Economic School of Louvain (UCLouvain).

LES TENDANCEURS

Avec Kamal Messaoudi pour nous plonger dans la culture Geek ! Et si on redécouvrait les maquillages les plus impressionnants de l'histoire du cinéma !

